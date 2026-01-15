「數位脫衣」惹眾怒! Grok 實施新限制 停止處理真實人物裸露影像

據《X》官方週三晚間公告，Elon Musk 旗下的人工智慧聊天機器人 Grok 將不再編輯「穿著暴露衣物的真實人物影像」，包括比基尼等服裝。 圖：達志影像／美聯社（資料照）

[Newtalk新聞] 據《X》官方週三晚間公告，Elon Musk 旗下的人工智慧聊天機器人 Grok 將不再編輯「穿著暴露衣物的真實人物影像」，包括比基尼等服裝，這項技術限制適用於所有使用者，包括付費訂閱者。此舉是在 Grok 先前被發現會依使用者要求對成人、甚至兒童影像進行數位脫衣後，引發全球強烈批評。

《X》表示，公司已採取技術手段防止 Grok 帳號對這類影像進行編輯，並強調將對平台上任何非法內容，包括兒童性虐待素材（CSAM），採取刪除、永久停權以及配合政府與執法單位行動的措施。違法使用或要求 Grok 生成此類內容的人，將面臨與直接上傳非法內容相同的法律後果。

然而，據美國有線電視新聞網《CNN》報導，歐洲非營利組織 AI Forensics 研究人員指出， Grok 在公開互動與 Grok.com 私下聊天中，對色情內容生成的處理仍存在不一致現象。研究人員強調，雖然完全裸體影像罕見，但最大問題仍在於 Grok 依使用者要求修改未成年人影像，使其穿著暴露衣物（如比基尼或內衣）或置於性挑逗姿勢。生成此類非自願親密影像的創作者，仍可能觸犯美國「Take it Down Act」相關法律，面臨罰款或監禁。

加州總檢察長 Rob Bonta 週三宣布，將針對「利用 Grok 生成非自願性露骨影像的蔓延」展開調查。由於先前的影像生成爭議，Grok 在印尼與馬來西亞仍被禁用。英國監管機構 Ofcom 亦於週一啟動對 X 的正式調查，首相基爾‧斯塔默（Keir Starmer）辦公室則表示，歡迎 X 積極處理相關問題。

Musk 本人在 X 上表示，他「不知情 Grok 生成任何未成年裸體影像，完全沒有」，並重申 Grok 的運作原則是遵守各國法律，拒絕生成任何非法內容。

