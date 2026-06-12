數位衝擊華郵面臨裁員壓力 紐時轉型吸引年輕讀者

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土黃色的大樓外牆，特色尖塔樓頂，這是位於美國華府的大型媒體《華盛頓郵報》。這個成立於1877年、有將近150年歷史的老牌媒體，曾因為領導美國媒體對水門事件醜聞進行調查性報導，導致時任美國總統的尼克森辭職，聲名大噪。

然而在數位化浪潮的衝擊下，報紙媒體榮景不再，《華盛頓郵報》的營收，從2007年開始，連續7年減少，2013年遭到亞馬遜公司創始人貝佐斯收購後，依舊難以挽回局勢，讀者持續流失，導致2025年，全年虧損超過1億美元，促使報社在2026年2月，大幅解雇三分之一員工，引發員工抗議。

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華盛頓郵報執行主編麥特莫瑞指出，「我們對分析數據與目標讀者群，都沒有好好地掌握與了解。」

反觀創辦於1851年，有175年歷史的《紐約時報》，卻藉著數位化的東風，不斷創新、強化像是料理、遊戲等，貼近民眾生活的報導與服務，吸引年輕族群關注，讓今年第一季財報的營收，對比去（2025）年增加50%以上。

《紐約時報》App消費者說，「我有訂購報紙，因為它會彙整最棒的料理食譜。」

為了在這浪潮中求生，針對不同客群的新興媒體《SEMAFOR》，在2022年10月底誕生。這個由前《紐約時報》媒體專欄作家班史密斯，與前《彭博》媒體集團執行長賈斯汀史密斯 創立的網路媒體，一開始就清晰定位客群——以受過大學教育、英語閱讀的全球2億人口為主，藉由網路發布新聞報導與影片，內容都是企業經營者與政府人士關心的時事，因此獲得大型企業的青睞，增加了廣告收入。

同時，《SEMAFOR》還主辦一年一度的「世界經濟論壇」集會，邀請全球政商領袖，探討國際經濟、地緣政治與產業發展，成為政商人士資訊交流，商貿協議的指標性會議。

SEMAFOR世界經濟論壇參與者說，「這是很難得的一場聚會，可以增長見聞、學習，也有機會遇到新的合作對象。」

這些創舉，成功的吸引全美國營收最高的500家企業中，75%的執行長訂閱媒體報導，讓公司才創業3年，收益就翻紅，在今年初完成了3000萬美元的資金募集，也帶動企業市值達到3億3000萬美元。媒體創辦人之一的賈斯汀史密斯表示，想要企業成功，必須清楚制定策略，以商業模式經營、舉辦活動，來支援媒體運作，並且與時俱進，才能讓報導內容多元化，具有深度與廣度，獲得更多視聽者的關注。

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