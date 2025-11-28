數位賦能傳建新生！金門傳統建築活化標租標的營運管理工作坊落實「三共」願景

▲講習。

【記者 洪美滿／金門 報導】為協助金門縣傳統建築標租民宿業者強化品牌經營能力，並提升古厝再利用效益，金門縣政府城鄉發展處於11

月26日假縣府新聞發布室舉辦「114年度金門縣傳統建築活化標租標的營運管理人研習工作坊（第1場次）」。本次課程以「在地文化故事X數位行銷」為主軸，邀集多位傳統建築活化標租標的之營運管理人，以及對傳建活化有興趣的民眾熱情參與，現場迴響熱烈。

城鄉發展處陳彥志副處長於開幕致詞時特別感謝業者對於傳統建築保存維護與活化再生的積極投入，並提出「三共」的期許與大家共勉，並表示，傳統建築的活化利用不僅止於空間的修復，更需要透過軟實力的經營來延續生命力。他期許未來縣府與業者能達成：第一、「資源共享」，透過創造平台促進良性競合與協會運作；第二、「一起共好」，在經營路上相互扶持；第三、「一起共創美好未來」，攜手讓金門的傳統古厝不僅被看見，更被深愛，共同為金門觀光與文化保存開創永續發展的新局。

廣告 廣告

本次工作坊課程內容豐富紮實，採兩階段進行。前段由國立金門大學張梨慧副教授主講「在地故事與空間敘事—以文化導向形塑旅宿特色」，就如何挖掘金門聚落文化與老屋空間中蘊藏的動人故事，並將原本單純的住宿空間轉化為具備文化深度的品牌體驗此一議題進行深入淺出、風趣生動的解說。後段由知名旅宿平臺之講師李岱分享「從空間特色到行銷亮點—傳統建築在平台上的再現策略」，以後台設定與曝光策略為核心，帶領學員實際操作數位工具，探討如何將金門傳統建築的獨特美學轉化為國際旅遊市場上的吸睛亮點。

縣府表示，金門擁有豐富的傳統建築文化遺產，如何將這些珍貴的文化資產與現代旅遊趨勢接軌，是縣府持續努力的目標。透過今日的研習，不僅能夠強化業者在文化詮釋與數位行銷的實務能力，更透過產官學界的彼此對話、思維激盪，為金門傳統建築的營運管理注入嶄新思維。未來縣府亦將持續辦理相關培力課程，協助業者提升競爭力，讓金門的傳統建築風貌在數位時代中綻放更耀眼的光芒。（照片記者洪美滿翻攝）