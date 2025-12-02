數位賦能 偏鄉長輩秀AI彩繪

南市勞工局長王鑫基（第一排左一）分享與中華電信共同創辦馨心學堂培訓身障講師成果。

（南市勞工局提供）

記者翁聖權∕新營報導

國際身障日前夕，台南市勞工局二日接受中華電信邀約參與「數位賦能～創馨共生年度分享會」，發表馨心學堂「跨世代的對畫ＡＩ彩繪人生展」，呈現近百名長輩於線上分享創作理念的影音，並展出近千幅身障講師與偏鄉長者的共同創作的ＡＩ畫作，展現「昔有千叟宴，今有千叟畫」的身障就業新創模式成果。

勞工局長王鑫基指出，勞工局一一三年與中華電信共同創辦的馨心學堂，是台灣第一間由企業為身心障礙朋友和偏鄉社區長輩創辦的數位學校。一一四年度服務擴及九個縣市、廿八個社區，共培訓出一百五十七位身障講師，攜手六百零四名企業志工辦理一百八十八場課程，帶領近七千人次偏鄉長輩學習十七項涵蓋生活、影音、影像、健康和運動的ＡＰＰ。

對馨心學堂的身障講師而言，不僅提升了自身的數位技能、拓展了生活經驗，更從「受助者」轉變成「助人者」，長輩和志工們一句真誠熱情的呼喚「老師好！」所帶來的自我肯定和成就感，不僅讓人看到身障朋友多元就業的可能，更看到了ＡＩ讓身障講師和偏鄉長者創新共生、和樂融榮的美好。

就業促進科長沈淑敏進分享，馨心學堂規劃「防詐騙」、「假新聞」、「訊息查證」跟「ＡＩ使用倫理」等課程，並連結警政ＡＰＰ和視訊報案教學，可強化長輩的數位公民素養，並在現實生活保持跟家人鄰居多互動交流。