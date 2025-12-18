數位轉型不能等！信義房屋周耕宇揭實戰經驗

▲信義企業集團董事長周耕宇今（18）日，在「2025台灣數位資產論壇」分享企業數位化實戰與啟示。（圖／記者朱永強攝,2025.12.18）

[NOWnews今日新聞] 台灣數位資產暨開放科技協會（TDAF）今（18）日舉辦「2025台灣數位資產論壇」，以「轉型的力量：企業數位進化與價值創造」為題，邀請科林集團聽力暨睡眠總經理林尚威擔任主持人，信義企業集團董事長周耕宇分享「從挑戰到價值：企業數位化的實戰與啟示」。周耕宇表示，信義房屋在數位轉型已經進行4、5年了，其中最大的挑戰就是「人」，他也不藏私分享企業數位轉型3建議，最終目的要打破人的框架，才能有效透過數位化提升企業競爭力。

信義房屋轉型現況 買賣雙向配對增加成交量

針對信義房屋數位轉型上，信義企業集團董事長周耕宇分享，已經營40多年房仲業的信義房屋，在數位轉型上已經進行4到5年了，傳統的房仲的買賣雙方資料，都是房仲個人留存，而信義則是會建置在公司系統中，讓信義在買方服務數據上完整度高，這就是他們數位化的優勢。

▲信義企業集團董事長周耕宇表示，信義房屋的買賣雙方資料都會建置在資料庫中，成為他們數位化的優勢。（圖／記者朱永強攝,2025.12.18）

周耕宇指出，其實房屋買賣雙方的配對，相當複雜，因為沒有一間房子是相同的，可能格局相同，但樓層就不會一樣，每個人喜歡的樣子也都不一樣，過去房仲會是接到客戶委託後，回去找自己的手上擁有的房源，資料量較少；但是信義房屋會透過系統數據，了解買方收藏、喜歡的物件，增加房子成交機率。

除了買方的配對之外，房仲如果有新的屋主委托賣房資料進來，也會「反向配對」，找尋合適的買家；信義房屋會針對過去未成交、成交的買家，了解他們的需求，並建置資料庫，增加物件的成交可能，賣家也能透過「我家有多夯」功能，了解自己的房源在市場上的熱門程度。

▲信義房屋透過數位化功能「我家有多夯」，讓賣家可以快速了解自己的房產市價多少。（圖／翻攝自信義房屋官網sinyi.com.tw）

數位轉型最大的挑戰是人 請益麥肯錫打破創新僵局

周耕宇表示，信義房屋數位化最大的挑戰，就是怎麼打破人的框架或思維模式，因為信義房屋的員工老中青都有，只要有新的提案，就會有很多的意見，提出來的過程可能會被挑戰100個問題，久而久之就不會有人想要提出創新做法。

為了讓提案能通過、有創新，信義房屋向全球顧問公司麥肯錫請益，把一個專案切成好幾個階段，透過一個階段、一個階段通過，把整個專案完成，像是先研究這個方案可不可行，再研究效益，最後實行，這樣做法可以增加方案通過機率，更有創新空間。

周耕宇也指出，信義房屋設置新的辦公室「轉型基地」，在那邊的工作場所是沒有固定座位，大家都可以跟不同部門的人交流，激盪出更多火花。

▲周耕宇認為，信義房屋數位化最大的挑戰，就是怎麼打破人的框架或思維模式。（圖／記者朱永強攝,2025.12.18）

周耕宇給實行數位轉型企業3點建議

1、數位轉型最重要的是決策模式、轉型機制，尤其是高階主管的腦袋要轉型，周耕宇建議讓高階主管變成贊助者，他們每周高階主管都會開一次會，讓他們成為贊助者，檢視這些提案是否可以實行。

2、人才結構的改變也很重要，需要找一群高成長潛力的人，培養中生代未來可承接高階主管職位。

3、數位轉型一定要「落地」，而不是只是買一套華麗的系統就是數位化，數位轉型的願景要明確，要清楚了解數位轉型要解決什麼問題、創造什麼價值。

