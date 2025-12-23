數位轉型從公務開始 新北推廣行動自然人憑證強化服務效率

自然人憑證除實體卡（左）還有行動自然人版本（右）提升同仁行政效率深化數位政府服務。（圖：新北民政局提供）

免插卡時代來臨，手機就是通行證！為提升公務人員對數位身分服務運用能力，新北市民政局於今（廿三）日辦理推廣行動自然人憑證及現場實作說明會，協助各局處員工完成相關設定，由公務開始數位轉型，強化政府服務效率，民眾也可輕鬆搞定報稅、申請電子謄本等二百七十項線上服務，簡政便民。

民政局長林耀長表示，說明會以「綁定行動自然人憑證，數位生活好幫手」為核心，協助市府同仁將實體自然人憑證綁定至行動裝置APP（手機或平板），鼓勵熟悉善用政府數位服務，行動自然人憑證可應用於線上申辦、公務系統登入等，提升行政效率。

說明會透過現場實作完成APP綁定，同步操作戶政服務線上申請電子戶籍謄本，行動自然人憑證免插實體卡，大幅增加便利性，運用範圍日益廣泛，除市府行政及公文系統外，生活中稅務、健保、金融及護照過期重新申辦等，皆可使用行動自然人憑證認證身分。

林耀長說，因場地及時間限制，說明會約有一千二百名市府同仁參加，為使活動更具延續力，持續推廣行動自然人憑證多元應用，製作應用圖卡並發布於《新北民政保平安》臉書粉絲團；同時蒐集使用者回饋，統計同仁在實作後最常遇到問題，作為未來推廣參考。