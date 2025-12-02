數位轉型成主流 觀光署攜35家業者導入AI與IoT

（中央社記者余曉涵台北2日電）面對觀光產業復甦與人力短缺，數位轉型已成觀光業者的必修課。觀光署也攜手35家科技業者，要為觀光業者導入AI與IoT（物聯網）解決方案。

交通部觀光署今天起至明天舉行2025觀光產業數位博覽會－台北場，博覽會定調為全國唯一聚焦「永續韌性×數位創新」的 B2B 關鍵媒合會，集結35家科技品牌與新創團隊，盼透過精準的「政策引導」與「跨域媒合」，為觀光業者導入 AI與 IoT解決方案。

觀光署長陳玉秀致詞時表示，透過資源共享與跨域綜效，觀光業者將不再單打獨鬥，而是能運用國家級的數位基建，發揮「一加一大於二」的產業競爭力。

觀光署表示，以觀光署與數位產業署合作的「數位建模與雙生應用基礎建設計畫」為例，野柳著名的「女王頭」與「俏皮公主」已成功轉化為高精度3D模型並授權遊戲產業應用。

觀光署說，針對產業界最為焦慮的「人力缺口」與「營運效能」部分，國內機器人開發龍頭卡德爾公司展示了導入知名平價鐵板燒品牌「彡食亭」的成功案例「智慧主廚機器人手臂」。

觀光署介紹，該系統整合「自然語意處理」與「高階視覺辨識」技術，消費者可直接口述客製化需求（如口味、熟度），機器人則透過視覺判斷食材烹飪狀態，確保每一道料理達到品質一致，這項應用顯示，AI 機器人已能承擔複雜的烹飪任務，有效緩解專業廚師短缺的壓力，讓業者能以更精簡的人力配置，實現標準化與客製化兼具的高效營運。

國產團隊邏仕數位展出的「智慧廚餘偵測系統」，具備高度客製化與成本效益，目前已與漢來飯店集團合作，協助業者在ESG浪潮下精準控管食材成本；振邦科技創新的「跨樓層服務機器人」突破了硬體限制，透過專利電梯串接技術，業者無需汰換整部電梯，僅需升級控制器即可實現機器人自主配送。（編輯：李亨山）1141202