數位遊牧首選泰國 曼谷清邁領跑全球

台泰時報今天(22日)報導，最新調查顯示，泰國在全球數位遊牧族（Digital Nomad)心目中的地位依舊穩固。根據全球最大數位遊牧平台Nomads.com公布的年度排名，曼谷榮登全球最受遠距工作者歡迎城市榜首，清邁則緊追在後，位居第2名，雙雙領先墨爾本、布宜諾斯艾利斯、峴港及東京等國際城市。

該平台彙整全球使用者回饋後指出，泰國在生活成本、治安與整體宜居度等面向表現突出，是吸引遠距工作者長期停留的重要因素。評比中僅有網路速度略顯不足，但仍未影響整體排名，顯示數位遊牧族在選擇據點時，已不再僅以連線速度作為唯一考量。

廣告 廣告

報告分析，曼谷以交通便利、生活機能完整與高度連結的城市節奏，成為偏好高效率與多元資源族群的首選；相較之下，清邁則以步調較慢、文化氛圍濃厚及創作環境友善著稱，吸引追求平衡與靈感的遠距工作者，形成明顯但互補的城市定位。

上週舉行的遊牧峰會(Nomad Summit)也為排名結果增添佐證。該活動吸引近千名來自各國的數位遊牧族齊聚泰國，進行面對面交流與專題討論，反映泰國在全球遠距工作社群中的高度能見度。

此外，旅遊研究機構HotelWithTub日前公布的另一份調查，同樣將曼谷列為全球首選城市，在生活成本、網路品質、安全性及人氣等指標中獲得91分的高分評價。相關研究結果相互呼應，顯示泰國城市在遠距工作趨勢下，已形成穩定且具競爭力的吸引力。

綜合各項排名與研究，分析認為，隨著遠距工作型態持續普及，泰國以曼谷與清邁為核心的城市組合，仍將是2026年全球數位遊牧族規劃工作與生活據點時的重要選項。