數位過勞併發換季危機！身體健康付出大代價

▲長時間久坐、姿勢不良、工作壓力大與睡眠不足，是上班族最常見的生活型態。(圖/今日新聞製作)

[NOWnews今日新聞] 氣溫驟降與數位化工作型態普及，國人正迎來新一波健康挑戰。家醫科醫師指出，現代上班族不僅要面對「久坐體質」惡化引發的慢性發炎，回到家中更常面臨全家老小皮膚同步「鬧脾氣」的換季壓力。醫界呼籲，面對數位過勞與家庭成員的不同體質，照護方式應採取「全人修復」與「適齡分層」的精準對策，而非一套方法用到底。

家醫科林岳鋒醫師觀察發現，長期久坐超過 8 小時已成為上班族健康的無形殺手。這種生活模式會導致血液循環下降與自律神經紊亂，進而讓身體陷入「三連擊」的負面循環：除了常見的肩頸僵硬與腰椎壓力外，代謝變差會直接反映在臉部，造成暗沉、蠟黃及黑眼圈加深；若再加上換季與高壓環境，毛囊甚至會提前進入休止期，引發髮際線稀疏等壓力性掉髮問題。

林醫師強調，這類「數位過勞」造成的身體與皮膚問題是互相牽動的。他建議透過徒手治療與肌筋膜放鬆來釋放核心壓力，改善循環並提升睡眠品質；而在膚況管理上，則可輔以雷射或生長因子（如 PLT 等）進行深層修護，協助肌膚在穩定度欠佳的調整期，能更快速地找回防禦力，縮短因高壓導致的修復停滯期。

家庭照護誤區：小孩與成年的皮膚邏輯截然不同

而在家庭照護方面，初樂診所鄭雅瑜醫師則提出另一項關鍵警訊。許多家長在換季時會將大人的保養品或照護方式直接套用於孩子身上，但事實上，兒童與成人的皮膚需求完全不同。

鄭雅瑜醫師分析，小孩的皮膚屏障尚未成熟，常見臉頰乾紅或異位性皮膚炎，照護核心應鎖定「溫和」與「補水」，例如透過無侵入式的玻尿酸或維他命 B5 導入，降低外界刺激。

相較之下，成年人的皮膚則是因「屏障下降與修復變慢」造成紅、乾、刺與輕度落髮。針對成人，鄭醫師會採取精準的手打微量注射技術，將神經醯胺或角鯊烷等補脂成分精確送達受損層位，並視需求結合生長因子療程，加速皮膚在乾裂與泛紅後的重建速度。

醫師呼籲：主動攔截惡性循環，守護全家健康

針對這波結合了「生活習慣」與「季節環境」的健康挑戰，兩位醫師共同提醒：無論是久坐造成的慢性損傷，還是換季引發的屏障崩潰，最忌諱「忍一下就好」的忽視心態。

當肩頸痠痛已影響睡眠，或家中小孩出現反覆搔癢、大人出現異常掉髮時，即是身體發出的求救信號。透過物理放鬆、客製化的精準導入技術與適時的修復型療程介入，不僅能阻斷「數位過勞」與「換季敏感」的惡性循環，更能讓家庭成員在高壓與多變的時節中，維持身心與肌膚的最安定狀態。

▲專業家醫科林岳鋒醫師。(圖/桃園采椿提供)

