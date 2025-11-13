數位金融包容性指引出爐 擬列明年永續評鑑指標

（中央社記者蘇思云台北13日電）為營造多元的數位金融環境，金管會今天正式發布數位金融服務包容性指引，希望鼓勵數位金融服務提供者逐步導入無障礙網頁設計，持續優化使用體驗與便利性，相關指引內容規劃列為115年度永續金融評鑑指標。

金管會日前預告數位金融服務包容性指引草案，今天指引正式出爐。金管會金融市場發展及創新處副處長施宜君指出，指引涵蓋以人為本提供數位金融服務、促進公平性與可及性、監測評估與持續精進等3面向，建議數位金融服務提供者應關注的重要事項，也提供範例，以利業者理解與參考推動。

廣告 廣告

施宜君說明，指引內容建議數位金融服務提供者，了解使用者的差異化需求與偏好，讓樂齡者、身心障礙者或是對數位金融操作不熟悉的民眾，都能以簡單易懂、無障礙，以及可負擔成本使用數位金融服務。此外，也要掌握市場創新發展趨勢，優化使用體驗與便利性，確保數位金融服務的設計、操作流程、使用介面等符合實際需要。

媒體詢問指引預告版跟正式版差異，施宜君表示，預告期間有來自外界77則意見，主要分2部分，一是相關團體希望未來身心障礙者使用銀行網頁資訊可以跟一般人完全一樣，不是只在專區呈現，而是整個網頁都符合。

不過，考量業者目前推動方式，施宜君指出，若要達成全網頁可能牽動改系統、委外招標等，需要時間分階段導入，因此最後調整為希望逐步導入無障礙網頁設計，並以官方入口網站取得及維持全網站無障礙標章作為長期推動目標，以減少使用者在過程中可能面臨的困難或障礙。

其次，施宜君表示，指引內容提供很多範例說明，也提到部分國際大金融機構作法，有業者擔心所謂較佳案例變成要達到的最低門檻，因此寫明指引屬於行政指導性質。

廣告 廣告

施宜君進一步解釋，所謂無障礙網頁標章有指引，滿足特定條件，可取得不同等級的無障礙標準，相關作法可能包含網頁字幕大小可以調整，部分網頁內容提供語音播放方式等，以滿足不同族群需求。

指引雖為行政指導性質，施宜君表示，希望鼓勵做得好的業者，指引內容也規劃列為明年度永續金融評鑑指標之一。（編輯：楊蘭軒）1141113