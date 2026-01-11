數位閱讀時代 國立臺灣圖書館轉型

您有多久沒有到圖書館呢？各地圖書館都在拚活化，以及打造專屬的品牌，看到位在新市中和的國立臺灣圖書館，如何找到新的經營方向。

坐落在中和四號公園內的國立臺灣圖書館，綠意環繞、書香相伴，是不少民眾休憩與閱讀的好去處，不過隨著閱讀型態的轉變，走進實體圖書館的人流也面臨新的挑戰。國立臺灣圖書館館長｜曹翠英：「疫情改變之後， 我們實體跟線上的閱讀，是幾乎是一比一的成長， 那我們也看到這麼多年來， 閱讀的多元化，不再只是在某個固定位置上閱讀，所以線上的閱讀型態改變，價值觀也改變。」

除了線上閱讀成長外，近年來圖書館也開始推動多元閱讀與文化活動，其中舉行的生態走讀，用不同的形式，重新拉近圖書館與民眾之間的距離。「那我給各位看，牠的育嬰房長什麼樣子。」

民眾 向小姐：「前兩天我剛好看到網路上， 他們有這個走讀的那個新聞， 那我就趕快報名， 因為一直都在這公園運動， 所以我想說很好奇， 我就跟著他們走走看。」

民眾 林先生：「希望藉由這次 有專業老師帶領， 可以讓我們知道，其實公園還有很多東西可以看， 而且我們在看這些所謂的植物或動物， 我們可以看到更深入的東西，也可以看到更有趣的東西。」

國立臺灣圖書館館長 曹翠英：「我們辦活動的目的，其實都是從閱讀出發，因為閱讀是認知裡面，非常核心的技巧，當民眾知道，他透過各種的方式來閱讀， 他就會增加了他的各方面的吸收能力，當然我們也知道，圖書館每一天來來去去， 將近上萬的民眾， 那這樣的人潮的充分地應用， 是代表我們館大概是全國，最受歡迎的圖書館， 那我們也不斷推陳出新。」

透過走讀、與多元體驗，讓國立臺灣圖書館不再只是借書、看書的空間，2023年到2024年的入館人流也成長了6萬人，為實體圖書館，找出新的活化可能。

