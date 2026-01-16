數位陪伴走入現場 公益行動築起兒童防詐保護網

《圖說》中嘉寬頻｜數位天空攜手中華基督教救助協會，於明穗1919陪讀班辦理「幸福泡泡．數天來罩」公益宣導活動。〈主辦單位提供〉

【記者葉柏成／新北報導】中嘉寬頻｜數位天為回應弱勢家庭在數位陪伴與資訊引導上的實際需求，日前攜手中華基督教救助協會，於明穗1919陪讀班辦理「幸福泡泡．數天來罩」公益宣導活動，透過實際教學介入，引導學童建立媒體使用與資訊判讀的基礎能力。

中嘉寬頻｜數位天空表示，陪讀班學童多來自資源相對有限的家庭環境，透過將媒體素養教育導入熟悉的學習場域，能讓孩子在安心的環境中逐步建立資訊理解與判斷能力。活動同時也進行115年低收入戶免費收視服務及20M寬頻免費使用方案的相關資訊宣導，提供有需要的民眾參考。

《圖說》「幸福泡泡．數天來罩」公益宣導活動，盼透過實際教學介入，引導學童建立媒體使用與資訊判讀的基礎能力。〈主辦單位提供〉

未來，中嘉寬頻｜數位天空將持續結合媒體專業與在地公益夥伴，推動多元形式的媒體識讀與數位素養行動，陪伴孩子在數位環境中建立健康且穩定的資訊使用能力。

當天活動以兒童日常生活中常見的媒體接觸情境為出發點，課程內容結合情境說明、圖像輔助與引導式提問，協助學童理解新聞、廣告與網路資訊等不同內容形式的呈現方式，並進一步學習辨別訊息來源、內容目的與可信程度，逐步建立對媒體資訊的基本判斷能力。

《圖說》講師以分段引導方式，帶領孩子進行思考與回應，透過討論與即時回饋，加深學童對媒體內容的理解。〈主辦單位提供〉

教學過程中，中嘉寬頻｜數位天空講師以分段引導方式，帶領孩子進行思考與回應，透過討論與即時回饋，加深學童對媒體內容的理解，讓媒體識讀不僅停留在抽象概念，而是能實際運用於生活中的能力。活動中也透過答題互動，提供餅乾、環保袋及環保置物盒等小禮物，提升學童專注度與參與意願，展現體驗式學習有助於強化學習成效。

此外，公益行動也邀請在地社團中華基督教救助協會共同參與，透過陪伴與實際投入，將媒體識讀與數位素養教育融入陪讀班的日常學習，為孩子提供穩定支持與正向引導，協助建立防詐與自我保護意識，讓關懷不只是一次性的活動，而是能持續累積的陪伴力量。