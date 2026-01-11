數位雙面刃1／長者上網率增！研究翻轉「數位失智」 專家籲善用3C

【健康醫療網／記者林則澄報導】隨著近10年數位科技與社群媒體快速普及，加上疫情期間視訊需求增加，台灣銀髮族使用網路已相當常見，董氏基金會心理衛生中葉雅馨主任提醒，適度使用3C產品能提升人際連結，甚至有助於認知能力，但也要留意沉迷、久坐、螢幕藍光傷眼等風險，家人也可從旁協助長者，將電腦、平板、手機當生活輔助工具，彌補先天的數位落差、並建立正確使用的意識。

65歲長者使用網路增逾2成 超過4成幾乎每天上網

衛生福利部統計處公布「111年老人狀況調查報告」提到，65歲以上者有使用網路比例由2017年的26.52%，到2022年提升至50.36%，更有43.12%「每天或幾乎每天」上網，較2017年的19.4%大幅增加23.72%。

65歲以上每天或幾乎每天使用網路者中，97%會「用LINE、FaceBook和親友聊天、視訊」，其餘包括46.64%會「玩線上遊戲、聽音樂、觀看影片」，36.82%會「使用網路查資訊」，12.4%會用網路「學習新事物、看線上課程」，10.46%會用「網路購物、行動支付」，及9.83%曾使用「視訊診療（遠距醫療）、預約掛號、查詢看診進度、健保快易通APP」等服務。

銀髮族對3C不陌生 年紀越大數位落差越明顯

葉雅馨主任受訪表示，長者上網的媒介多為平板和手機，也就是俗稱的3C產品，如今55歲到75歲的族群對此幾乎已不陌生，使用行動裝置不只是為了和親友聊天、視訊，也有部分人是想要趕上潮流，而年齡更高的使用者則相對更少，這些高齡者本身在接觸、理解、應用數位工具服務上，與年輕一輩存在差異，彼此的代間數位落差也較明顯。

一篇2025年4月發表在《自然人類行為》（Nature Human Behaviour）的統合分析， 涵蓋41萬1430名超過50歲的成年人，他們的平均年齡為68.7歲，其中女性占53.5%。研究結論並不支持「常用數位科技會讓腦筋鈍化」的看法，也破解科學家曾提出的「數位失智（digital dementia）」假說，使用電腦、平板或手機不一定造成認知能力退化，反而可降低約58%風險。

「早安貼圖」不只送暖 數位遊戲可增進話題

葉雅馨主任也說，長者在通訊軟體常傳的「早安貼圖」，其實是一種簡單的關心機制，收到的人雖未必會細看內容，但會因對方固定時間傳訊而感到放心，因此若哪天發現沒收到，反而會開始掛心並主動聯絡，也成為好友之間確認近況的方法。此外，她還認為，數位遊戲有助於增加共同話題，長者可能互相推薦棋牌、射擊、消除、抓寶等益智類遊戲，言談間會聊到破關技巧、等級累積等，在人際關係上也較不會有孤獨感。

3C是雙面刃 不當使用損及身心靈

不過，葉雅馨主任指出，使用3C產品不同於看電視時，可能會趁廣告起身喝水或做伸展操，相較下反而易因過度專注而忽略外在環境，隨之而來的常見問題包括久坐（連續保持坐姿超過6小時）造成的腰酸背痛，另當長者睡不著時，在昏暗中滑手機或平板，盯著螢幕超過30分鐘不僅易造成視覺疲勞，藍光更會傷眼，也成為部分長者前往眼科就診的原因。

▲民眾使用3C產品不同於看電視時，可能會趁廣告起身喝水或做伸展操，相較下反而易因過度專注而忽略外在環境。圖為示意圖。

3C成癮是指個人因某種緣故而過度使用行動裝置，出現生理或心理上的不適現象，葉雅馨主任表示，3C成癮雖無固定時數標準，但通常不只有一天或2天，可能持續3天到一周，單天使用行動裝置超過4小時或以上，在這方面不同年齡層都有風險，不只導致長者作息紊亂，三餐不繼或放棄既定的運動、復健事宜，且往往不使用行動裝置就感到焦慮或痛苦。

長者3C成癮、數位落差 專家4點解方

一、控管時間：長者的使用時間以每天2至3小時為限，每使用30分鐘應休息10分鐘，可設鬧鐘提醒定時起身活動身體，不要因此影響睡眠與飲食習慣。

二、考量媒介大小：長者若要追劇等長時間觀看3C產品，可用電視、投影設備等大型螢幕裝置取代手機，以避免使用時間與維持單一坐姿的時間被拉長。

三、抓住「簡單」、「有目的性」原則：家人與照顧者協助長輩使用3C產品時，可從實用的角度切入，包括聯繫與問候親友、拍照、修圖等功能開始，因「常用就不會忘記」，之後再讓手機成為銀行轉帳、叫計程車的工具，把3C產品內化為生活的一部分，不必要求什麼都會。

四、留意成癮、詐騙問題：長者發現來路不明的資訊，家人或照顧者可在協助操作3C產品時主動告知。若發現網路成癮，必要時則可幫忙轉介專業人士。

