數位雙面刃2／長者上網防成癮也防詐 醫示警：越想掌控越失控
【健康醫療網／記者林則澄報導】一名年約70多歲、曾任銀行經理的男子，退休後頻繁上網接觸投資資訊，並加入相關LINE群組，在小額投入獲得短期回報後，被群組成員不斷讚美與話術進攻，逐漸卸下戒心，最終投資金額一再加碼，導致近千萬元的退休金血本無歸。台安醫院心身醫學科暨精神科許正典醫師表示，長者退休後若生活重心轉移，又缺乏家人陪伴，易在虛擬世界越陷越深，最後不只失財，可能連行為與情緒與都被拖垮。
退休銀行經理陷投資陷阱 加碼後損近千萬
許正典醫師受訪時說，這名男子在詐騙集團「你很厲害」、「這個年紀還懂新東西」等話術影響下自信心暴增，從最初一萬至2萬元的小額投資，逐漸變成5萬到10萬元，還以買保健品為幌子向子女借錢，後來更為了研究報酬率和賠率半夜不睡覺，顛倒的作息和晚上持續的噪音，也造成太太和鄰居頗有微詞。
失財又暴瘦逾20公斤 家人驚覺真相
男子後來不只近千萬元的退休金血本無歸，原本身高175公分、體重70公斤的他，更瘦到50公斤以下，對子女的態度也有明顯改變，直到家人在他的房間內發現許多原封不動的保健品，考量他愈發特殊的舉止，以為是失智症或躁鬱症上身，便將人帶至醫院檢查，才終於發現事件真相。
銀髮族上網率增 成癮伴隨詐騙
隨著台灣銀髮族上網率提升，許正典醫師說，臨床上觀察到風險除了「成癮」，背後也往往伴隨「詐騙取財」。他提到，當長者面對空巢期，或老夫老妻缺乏陪伴感的狀態時，就更易被網上有目的性的話術吸引，最終結果同樣是被騙財，且近年的受騙苦主多半社會地位不差，反而以社經地位高者眾，且「越自認能控制，最後反而越失控」。
女教授自認懂人心 慘落愛情詐騙圈套
相比男性的投資型詐騙，女性較易遇到愛情型詐騙，就有一名70多歲的大學心理系退休女教授，因跟先生感情不睦，子女也在外地工作，開始嘗試網路交友後，看上一名有帥照、自稱從美國聯邦調查局（FBI）退休的探員。起初女子還自認「反正我以前修過心理學，應該很懂人性，也知道怎麼看人」，結果同樣被對方牽著鼻子走，屢遭借錢不還後，竟對捎來關心的先生大發雷霆，惹得子女驚呼，「媽媽以前是很文質彬彬的教授，怎麼現在會變成這樣？」直到家人將女子送醫檢查後，才發現她並無精神疾患。
如何察覺 專家籲先看行為 再看身體警訊
針對如何預防成癮和詐騙取財，許正典醫師建議家屬先從「行為改變」觀察，長者是否出現行為改變，例如越來越少出門、社交疏離、放棄原本喜好的活動，或使用手機和平板異常增高，進而沉迷短影音或交友聊天；再留意身體功能是否下降，包括視力、聽力、記憶力，和食慾與睡眠品質是否變糟。
晚輩多陪伴長者 園藝活動、養寵物助轉移注意力
其次是「設立界線」，若長者難以分辨訊息真偽，或對網路內容產生過度的健康焦慮，家屬應增加電話問候或實際探視，並協助安排戶外運動，像散步、健走，或益智活動，例如打牌、下棋等，另園藝活動或寵物照顧等行為，也有助於轉移注意力。許正典醫師說，一旦長者有攻擊他人和自傷等極端行為，或已出現疑似憂鬱、躁鬱、睡眠障礙等失智症前兆，應盡早就醫評估與治療，以改善病情。
此外，董氏基金會心理衛生中心葉雅馨主任受訪提醒，銀髮族不只有較高風險被詐騙取財，尤其是一些年紀較大的銀髮族，相比剛滿65歲的長者，更易和年輕一輩形成代間數位落差，他們雖可能會主動向年輕人請教，但也易忘記晚輩曾提醒的話，或在剛接觸網路後，就被新奇的虛擬世界吸引，無形中落入更多圈套。
社家署推數位近用教學 據點防詐宣導講座逾百場
為了增進高齡者數位近用，衛生福利部社會及家庭署周道君署長表示，社家署培訓全國社區照顧關懷據點主要幹部，成為生活資訊應用課程講師，並於據點場域進行生活資訊應用教學，另獎助民間團體辦理長青學苑生活資訊課程，課程內容包含學習手機或平板的使用，並教學3種以上實用生活應用程式課程，例如政府機關APP、交通訂票及查詢系統、導航、載具、外送、網路購物、通訊軟體等，也提升高齡者社會學習和參與。
針對長者常見的網路詐騙或資訊安全風險，周道君說，社家署除了委託中華電信於全國社區照顧關懷據點建置無線上網服務外，也請該公司辦理數位防詐宣導講座，並已於民國114年度於全國各地辦理100場次講座，另獎助民間團體辦理長青學苑，將反詐騙作為高齡者重要的議題宣導，增進高齡者防詐意識。
數位雙面刃1／長者上網率增！研究翻轉「數位失智」 專家籲善用3C
