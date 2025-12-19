數位AI培力結合金融教育打造愛心公益平台 實踐13項SDGs永續目標

數位AI培力結合金融教育打造愛心公益平台。（圖：元大文教基金會提供）

歲末年終，由元大金控與元大文教基金會發起的第九屆「Dream Big元大公益圓夢計畫」，分別以三大議題方向投入社會關懷，包含「翻越山海，育夢啟航」、「共融賦能，點亮生命」以及「社區共好，追夢不老」，攜手八個單位共同實踐聯合國永續發展目標（SDGs）中消除貧窮、健康福祉、教育品質、就業成長、減少不平等、永續城市、氣候行動、海洋與陸地生態等13項永續目標，突顯「永續」與「教育」兩大核心價值。

面臨遷校的高雄市立鳳林國民中學，科普教室結合在地傳統皮影藝術文化，入校推動皮影戲並製作《皮猴講古：越講越有影》Podcast節目，用聲音記錄社區記憶，以「說一段戲、學一門課」方式，開啟科普教育新風貌。僅有42名學生的特偏小校台東縣成功鎮三仙國民小學，以廢棄浮球製成的「寶抱鼓」陪伴孩子學習音樂，融合環保意識並連結部落捕魚文化，將走出台東快閃演出，敲響自信與文化認同。財團法人蒲公英希望基金會透過計畫支持偏鄉陪讀班課程，並進一步結合元大金融專長，由元大企業志工於春節前規劃理財課程，加上世界地球日的食農教育與綠色永續體驗，培養弱勢孩童永續共學力。

社團法人台灣樂作創益協會計畫圓夢金將運用在支持於八德區全新設立的日間小作所，提升樂兒生活自理能力與社會互動能力。財團法人臺北市喜樂家族社會福利基金會以音樂劇團巡演讓身心障礙家庭的親子共同成長、深化情感，從被動受助者成為文化的參與者與創造者，展現「共融共好」力量，促進社會接納身心障礙者。社團法人無礙玩家生活關懷協會培訓罕病及身障者成為數位講師，並前進社區服務經濟弱勢與長者，結合元大企業志工金融防詐課程，實現經濟自立與社區服務的雙重賦能。

彰化縣山腳文化慈愛關懷協會將陪伴長輩從「等待者」轉為「出發者」，完成屬於自己的「第一次」行動。臺中市霧峰區桐林社區發展協會的長者們成為偏鄉森林小學生們的最佳「銀髮學伴」！一群中年返鄉的桐林子弟、生態專家學者、與詩人及繪本藝術家，一同實踐「照顧人也照顧野生動物」的夢想，為社區點亮永續希望。

元大文教基金會執行長鍾秀玲表示，數位科技普及，為生活帶來便利，卻同時為弱勢帶來更多詐騙威脅，但也正是微型單位學習成長的契機！因此，今年圓夢計畫突破傳統公益框架，企業志工不僅將前進社區陪伴青銀童共學與身障者自立，更結合元大金融本業優勢，為圓夢者規劃金融防詐與理財課程，同步開辦數位培力工作坊，邀請歷屆圓夢團體一同透過AI技術與素養，升級經營管理與倡議能量，讓公益行動不僅僅是單點援助，更是系統性的經營力提升。