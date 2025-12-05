數值被放大十倍!"鯛魚排"禁藥烏龍 女研究助理稱不小心

南部中心／劉安晉、林樹銘、陳芷萍 高雄市報導

全聯「鯛魚排」含有動物禁藥事件大逆轉！高雄衛生局坦承是研究助理動手更改了電腦後台的設定，導致數值被放大十倍，檢驗結果應該是無檢出。陳其邁也親上火線致歉，表示會負起所有賠償責任，全案依偽造文書罪偵辦，這名研究助理4日晚間也到警局應訊，表示是不小心，而非故意。





數值被放大十倍！ 「鯛魚排」禁藥烏龍 「她」稱不小心

更改電腦參數設定的陳姓女研究助理4日晚間到警局應訊，表示是不小心，而非故意。（圖／民視新聞）

穿著黑色羽絨衣的陳姓女研究助理就是「鯛魚排」禁藥烏龍事件的主角，4日晚間到高雄市刑大接受應訊，被依偽造文書罪送辦。陳姓研究助理今年29歲，食品科學相關科系畢業，是約聘人員，在高市衛生局工作一年半，11月4日因考上高普考離職，她向警方供稱是不小心更改到液相層析串聯質譜儀器的數值。高雄市長陳其邁表示，「很罕見的去更改電腦後台的相關參數的設定，而將數值放大十倍，到底這個錯誤是故意或者是疏失，現在交由司法來調查。」還原整起事件經過，12月1號，高雄市衛生局在全聯路竹門市抽檢「台灣鯛魚排」，檢出動物用藥「恩氟喹啉羧酸」0.028ppm，12月3日，供應商雲林口湖漁業生產合作社將同一魚池的同批留樣品，送到第三公正單位檢驗，結果卻是未檢出，當時高雄市府還回應不是同批驗體，沒想到隔天，內部調查結果出爐大翻車，竟然是研究人員動了手腳。陳姓女研究助理更改電腦參數，導致第一次檢驗出了問題，但第二次複驗，人員也沒檢查電腦後台，導致結果一致，一錯再錯，顯見sop出了大問題。

廣告 廣告





數值被放大十倍！ 「鯛魚排」禁藥烏龍 「她」稱不小心

遭更改的是這台液相層析串聯質譜儀，陳姓女研究助理改了參數之後，複驗人員也沒發現，導致兩次都出現同樣的結果。（圖／高市衛生局提供，照片中人物非當事人）





高雄市長陳其邁，「應該要跟我們的養殖戶，以及全聯聯繫，負起所有賠償的責任，我在這裡還是再次的，表達誠摯的歉意。」鬧出這麼大的烏龍，高雄市長陳其邁親上火線致歉，承諾會負起賠償責任，衛生局長黃志中自請處分，火速公佈懲處名單，包括副局長、主任秘書、檢驗科科長及股長分別記過一次到二次；簡姓研究助理和已離職陳姓女助理記過一次到二次。檢方也到衛生局查驗相關儀器和電腦，釐清更改後台是否需要其他人員授權，食藥署品質監督管理組也派員南下高雄，了解實驗室管理是否出了問題。









原文出處：數值被放大十倍！ 「鯛魚排」禁藥烏龍 「她」稱不小心

更多民視新聞報導

賴瑞隆兒遭控霸凌！教育局還原全案時間軸 證實獲報啟動調查小組

「照騙噁狼」硬上護專女！判決出爐慘了

賴瑞隆之子遭控霸凌同學 陳其邁發聲了

