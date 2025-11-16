數十名華二代 拜師學中醫

青少年中醫拜師傳承儀式中，多名美國針灸師與中醫專家接受這些美國華二代的敬茶，完成拜師儀式。（記者張宏／攝影）

華二代拜師學中醫，從認識草藥開始。數十名十幾歲的美國華裔青少年發起創建國際青少年中醫科學院（International Youth Academy of Traditional Chinese Medicine），獲得美國中醫藥針灸學會與加州中醫針灸聯盟支持，師從經驗豐富的中醫師學習。

拜師傳承儀式中，多名美國針灸師與中醫專家接受這些美國華二代敬茶，完成拜師儀式，見證中醫作為中華傳統文化在新一代手中延續。主創成員Charlie Lang只有11歲，他表示， 最初是父母希望他學習中醫，他接觸後覺得中醫很有趣，尤其是現在學習如何識別草藥，每次有八個到十個人一起上課，學習氣氛很有趣。

這家中醫科學與文化傳承機構，發起團隊由南加州多所學校的青少年組成。十年級學生Anna張表示，她作為華人子弟，認為學習中醫很重要，因為這是自己的文化。中醫學習很有意思，能保持身體陰陽平衡，且和西醫相比無需手術，像她常打球，導致手腕受傷，去家裡附近的中醫診所針灸按摩之後痊癒，讓她感受到中醫功效。

15歲的Melody樂表示，她的小姨在中國是中醫師，她一直覺得中醫充滿神祕感，希望能藉此找到好師傅學習中醫，未來還可借助AI，在繼承傳統的同時用科學思維探索未來。透過這個平台，讓更多青年參與自然醫學、可持續健康與文化理解的對話。

加州中醫政治聯盟主席劉美嫦表示，他們全力支持青少年在中醫藥領域的學習與創新。協會將持續邀請更多優秀的中醫醫師、學者與教授共同參與該計畫，由導師親自指導學生進行研究與實踐，讓診所與醫院同時成為他們的學習實驗室。

加州中醫公會會長蘇華昌表示，加州針灸委員會設有導師課程 (Tutorial Program) 是「類似學徒制 (apprenticeship)」的模式，可由已取得執照的針灸師作為導師，學生在其監督下，在臨床場域進行實務學習。

