數十年來最大規模…蘋果爆高管離職潮 庫克任內最動盪

蘋果公司驚爆高層主管離職潮，晶片部門主管也可能會離職。

聖荷西信使報報導，長期以來被視為矽谷穩定典範的蘋果公司，如今卻突然遭遇數十年來最大規模的人事變動，多位高階主管和關鍵工程師相繼離職：就在過去一周，蘋果公司的人工智慧和介面設計負責人走了。隨後公司又宣布其總法律顧問和政府事務負責人也將離開。

這四位高層都是直接向執行長庫克（Tim Cook）匯報工作，這標誌著蘋果高層發生了前所未有的劇烈更迭。而且，未來可能還會出現更多變化。知情人士透露，蘋果硬體技術資深副總裁、備受尊敬的高管斯魯吉（Johny Srouji）最近告訴庫克，他正在認真考慮在不久的將來離職。斯魯吉是蘋果引以為傲的自主晶片專案的架構師，他已告知同事，如果他最終離開，他打算加入其他公司。

與此同時，人工智慧人才正紛紛流失到科技競爭對手那裡─元宇宙Meta Platforms Inc.、OpenAI和眾多新創公司挖走了蘋果的許多工程師。這可能會阻礙蘋果在人工智慧領域的追趕努力，而人工智慧一直是蘋果難以突破的領域。

所有這些都使得庫克任期內出現了最動盪的時刻之一。儘管執行長本人不太可能離職，但蘋果必須重建其團隊，並找到在人工智慧時代蓬勃發展的途徑。

公司內部的有些人事變動令人深感擔憂─庫克正試圖透過提高關鍵人才的薪資待遇來防止更多人離職。而在其他人事變動中，則僅反映出資深主管即將退休。儘管如此，許多人事變動仍然構成了一場令人不安的人才流失。

儘管庫克堅稱蘋果正在打造其歷史上最具創新性的產品陣容─預期將包括可折疊iPhone和iPad、智慧眼鏡和機器人─但蘋果已經十年沒有成功推出任何新的產品類別。這使得它的人才很容易被一系列更靈活、更有能力開發下一代人工智慧設備的競爭對手挖走。

