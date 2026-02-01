數十年最慘屠殺！巴基斯坦遭「自殺式狂攻」釀125死 驚見女兵參戰

〔編譯陳成良／綜合報導〕巴基斯坦西南部俾路支省(Balochistan)1月31日爆發數十年來最血腥的動亂，分離主義武裝份子發動大規模協同攻擊，鎖定警察局、監獄與平民，造成至少33名平民與安保人員死亡。軍方隨即展開強力掃蕩，擊斃92名襲擊者，單日累計死亡人數超過125人。當局指控，這場讓全國陷入恐慌的攻擊行動，背後有鄰國印度的支持。

據英國《衛報》報導，這場攻擊由被列為恐怖組織的「俾路支解放軍(BLA)」發動。武裝份子在全省多地同時發難，不僅搶劫銀行、焚燒數十輛汽車，更衝擊馬斯通區(Mastung)的一座監獄，成功劫走 30 多名囚犯。衛生官員形容，這是該國數十年來激進份子死傷最慘重的一天，醫院已全面進入緊急狀態。

廣告 廣告

恐怖組織打宣傳戰 強調「女兵」參與

引發關注的是，BLA 在攻擊後釋出影片，刻意展示「女性戰士」參與了此次自殺式攻擊與槍戰。分析指出，這是該組織的宣傳策略，試圖突顯女性在武裝鬥爭中的角色，以博取更多關注與同情。

巴基斯坦軍方與內政部長納克維(Mohsin Naqvi)同聲指控，這些襲擊者獲得了印度的支持與資助，意圖破壞區域穩定；不過新德里方面對此予以否認。目前巴基斯坦鐵路已宣布暫停該省列車行駛，軍方強調掃蕩行動仍在持續中，誓言要將殘餘的恐怖份子全數殲滅。

【看原文連結】

更多自由時報報導

巴基斯坦俾路支省爆發分離主義分子攻擊衝突 釀47死

美媒爆川普最快週日攻擊伊朗！傳已通知中東盟友、擬斬首高層領導

罕發聲！丁允恭發文「抱歉我辦公室打砲」 下句嗆爆黃國昌被狂讚

對中立場髮夾彎！異議藝術家艾未未：西方沒資格指責中國人權

