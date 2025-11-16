數十萬菲律賓民眾馬尼拉示威 抗議防洪工程貪腐醜聞
（中央社馬尼拉16日綜合外電報導）數十萬名菲律賓民眾今天在首都馬尼拉集會，要求政府就一起涉及洪水防治工程的貪腐醜聞追究責任。近月來，多個團體持續抗議防洪工程弊案，這是迄今規模最大的示威行動。
根據美聯社，這起醜聞牽涉國會多名重量級議員及政府高層官員。
菲律賓是全球最易受颱風侵襲的國家之一，但調查發現，全國有數千項防洪工程品質低劣、未完工，甚至根本不存在，引發民眾強烈不滿，近幾個月以來不斷示威抗議。
政府工程師、公共工程官員以及工程公司高層在參議院與獨立調查委員會的聽證中宣誓作證，聲稱部分國會議員與公共工程暨公路部（DPWH）官員收受承包商回扣，協助他們取得高額工程合約並逃避追責。多數被指控者否認相關指控。
警方表示，大約65萬名「基督堂教會」（INC） 成員今天不畏間歇性降雨，參加在馬尼拉黎薩公園（Rizal Park）展開的3天大型集會。許多人身穿白色T恤，手舉反貪腐標語。
「基督堂教會」發言人札巴拉（Edwil Zabala）表示，成員身穿T恤上面印有「透明才能帶來更好民主」（Transparency for a Better Democracy）標語，紛紛湧入黎薩公園，要求「真相與問責」。
另外約2000人—包括退休將領—在大馬尼拉地區奎松市（Quezon City）人民力量革命紀念碑前舉行另一場反貪腐示威。
來自北部班巴加省（Pampanga）、41歲的莫提（Rachel Morte）表示：「這些小偷讓我們非常憤怒，我們繳納稅金，而官員們卻掏空國庫、剝奪我們的未來。我們希望能伸張正義，讓被偷走的錢回到人民手中。」
內政部部長芮慕拉（Jonvic Remulla）表示，警方在軍方支援下全面戒備，部署數千名人員確保週末的示威安全；活動目前皆保持平和。（編譯：嚴思祺）1141116
其他人也在看
館長遭3元老毀滅式爆料「逼員工上館嫂」 神隱20小時回應了
網紅「館長」陳之漢14日晚間，遭3名元老級員工「大師兄」李慶元、特助「小偉」、「總監」吳明鑒聯合毀滅式爆料，稱館嫂是館長介入別人感情搶來的，還邀請小偉來和他一起「3P」、抹黑威脅店家等指控。對此館長神隱20小時候本人回應，否認所有指控，更心疼老婆無故被牽連。中時新聞網 ・ 18 小時前
于北辰道歉「對不起，不會有下次」 原因與韓國瑜有關！
中國重慶公安局日前以涉「分裂國家罪」對民進黨立委沈伯洋展開立案調查，還發出通緝令，總統賴清德籲立法院長韓國瑜應聲援沈，但韓卻稱這是自己生病卻要別人吃藥。桃園市議員于北辰看到韓國瑜的相關言行，覺得很後悔曾投票給韓，「對不起，不會有下次了」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
中國全面抵制旅日 他評陸恐錯估高市韌性
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗「台灣有事論」讓中國氣炸跳腳，對此呼籲國人避免前往日本，此外中國三大國營航空公司竟在同一天宣布赴日航班能免費退票或改期，目的很清楚，就是要削減赴日旅遊、衝擊日...今日新聞NOWNEWS ・ 5 小時前
閃兵案判刑出爐！坤達重判2年8月 王大陸刑罰僅1年 內幕曝光了
（記者張芸瑄／綜合報導）新北地檢署偵辦藝人閃兵案，昨（14）日再度起訴12人。綜合今年2波起訴與日前自首者，已 […]引新聞 ・ 1 天前
把他留在立法院才是糟蹋！曹興誠：投沈伯洋一票就是投民主自由一票
民進黨立委沈伯洋遭中國以涉「分裂國家罪」立案調查，更揚言全球抓捕，聯電創辦人曹興誠建議，民進黨應徵召沈伯洋參選台北市長，話題不斷。曹興誠今（16）天再進一步說明，為什麼沈伯洋應該代表民進黨競選台北市長？三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
「開玩笑」吞整顆漢堡！22歲男兩分鐘無呼吸命危 陷重症插管急救中
根據報導，這起事件發生於11月13日，男子在朋友面前突發奇想，將整顆漢堡一口吞下。目擊友人表示，他當時突然起身並跑開，原以為對方是想嘔吐以避免在場造成髒亂，未料對方幾次試圖將食物吐出未果後，竟轉身以背撞擊柱子，疑似在自行急救，最後不支倒地。男子緊急送往當地G．...CTWANT ・ 1 天前
快訊／中日衝突升溫！中國外交部突發「暫勿前往日本」通告
中日關係在「台灣有事」議題上持續緊繃之際，中國外交部領事司於今（14）日突發布一則措辭罕見的通告，提醒中國公民「近期暫勿前往日本」。這項緊急通告援引了日本社會治安持續惡化以及政治言論衝擊兩大理由，形同對日本發出非比尋常的旅遊警示，恐將對兩國間的人員交流和觀光產業投下震撼彈。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
中共要中國人「暫勿前往日本」！原因曝光 他酸爆：這麼危險我們去就好
中日關係在「台灣有事」議題上持續緊繃之際，中國外交部領事司於昨（14）日晚間突發布一則措辭罕見的通告，提醒中國公民「近期暫勿前往日本」，公告中的原因竟是「中國公民在日本安全環境持續惡化」。旅日達人林氏璧就狠酸，「這麼危險的地方，我們去就好了」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
彰化母女"大包小包"吹海風 海巡查證竟是失聯12年移工
中部中心/李文華 彰化報導海巡署安檢人員，在彰化王者之弓橋，發現一對母女吹海風，身邊卻帶著大包小包的行李，經過查證，女子是失聯將近12年的印尼籍移工，一旁6歲女兒，沒有報戶口，後續交由移民署收容。失聯移工母女到王者之弓吹海風。彰化王功漁港，知名打卡景點，跨港景觀橋，"王者之弓"橋，橋體本身呈現幾何之美，站上橋能眺望海岸風景，這一對母女，在這裡吹吹風，為什麼海巡人員，要上前詢問？原來，外籍女子，帶著一名小女孩，來看海，身邊卻帶著行李，她們需要幫助嗎？女子拿出了居留證，可是，已經過期了好久！失聯移工母女到王者之弓吹海風。女子是印尼籍移工，失聯將近12年，逾期天數長達4375天，海巡署製作筆錄後，將母女交由移民署台中市專勤隊收容。女子供稱，獨力照顧年約6歲的女兒，孩子有出生證明，但還沒有報戶口，後續由專勤隊進行處置。原文出處：母女"大包小包"吹海風 海巡查證竟是失聯12年移工 更多民視新聞報導太子集團跨國行騙！ 在台操盤手王昱棠等3人羈押禁見2月警民合作! 警逮在台逾期近4年移工 熱心民眾載警抓人雇主涉虐移工導致耳聾 士院裁准60萬元解除限境民視影音 ・ 1 天前
台中婦人至龍井圖書館遭30公分眼鏡蛇咬傷 送醫救治
台中一名41歲婦人今天在龍井區龍井圖書館，走出大門時突感覺右腳背一陣痛，發現遭眼鏡蛇咬傷。台中市消防局獲報立即派員前往救援，由救護車送醫救治；院方表示，婦人目前生命徵象穩定，持續觀察中。消防局與農業局廠商後續在現場捕獲一條30公分眼鏡蛇，台中市政府指出，種類屬舟山眼鏡蛇，為台灣原生種，分館人員已加強巡查館內外情況，並撒布石灰，預防蛇類入館。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 6 小時前
中午悠閒於圖書館看書竟被眼鏡蛇猛咬右腳 台中女子緊急送醫
即時中心／徐子為報導1名41歲女子今（16）天中午在台中市龍井區的龍井圖書館一樓書報閱覽區看書時，右腳背突然被一條眼鏡蛇猛咬，台中市消防局據報，除了通知農業局廠商抓到蛇，並緊急將女子送往台中榮總醫院救治，所幸目前生命徵象穩定，仍觀察中。台中消防局說明，今天12時36分受理本市龍井區觀光路救護案件，派遣龍井分隊、出動各式消防車2輛、消防人員5名前往救護。消防局進一步指出，據報案來電表示，有民眾遭眼鏡蛇咬傷。消防人員於12時42分到場，現場一名41歲女性於閱讀書籍時右腳背遭眼鏡蛇咬傷、意識清楚，於12時45分由本局救護車將其送往臺中榮民總醫院救治，且通知農業局廠商前去執行捕蛇作業，並派遣龍井分隊前往協助，捕獲一條30公分眼鏡蛇。台中榮總說，已替患者施打蛇毒血清，目前生命徵象穩定，仍持續觀察治療中。原文出處：快新聞／中午悠閒於圖書館看書竟被眼鏡蛇猛咬右腳 台中女子緊急送醫 更多民視新聞報導氣噗噗！不爽高市早苗挺台 中國教育部發布「赴日留學預警」「陳三歲」又調皮了！假餵安芝儇真自吃 賴瑞隆：盼博君一笑館長遭「毀滅式爆料」！黃國昌不多做評論 詹凌瑀：義氣挑時機、朋友分等級民視影音 ・ 5 小時前
花蓮陸籍配偶村長遭解職提訴願成功 縣府撤銷原機關處分
花蓮縣富里鄉學田村長鄧萬華為在台陸籍配偶，2022年首度參選並當選，但在8月1日遭鄉公所解職，成為全國首名因中國國籍問題遭解職的村長。鄧萬華提起訴願，經花蓮縣府訴願審議委員會決議撤銷原處分，認為富里鄉公所違反行政程序法，並要求鄉公所另為適法處理。鄧萬華得知後，僅簡單回應，還沒收到正式公文，不便多說。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 2 天前
終於要回家！謝侑芯「遺體存放25天」今火化 骨灰將運回台灣
台灣網紅謝侑芯10月22日在馬來西亞吉隆坡某酒店猝逝，遺體存放在當地醫院長達25天後，16日上午獲得警方批准領出，並於當日完成火化程序，骨灰將盡快運返台灣。中天新聞網 ・ 8 小時前
獨家／高嘉瑜真的要來了？傳拍板代表綠營參選港湖議員 黨內人士曝真相
即時中心／潘柏廷報導民進黨前立委高嘉瑜，先前表態2026年地方選舉「原則上應該會選」，讓外界好奇是否會披綠袍參選南港內湖議員，甚至是地方縣市首長；不過，現傳出高嘉瑜已被拍板定案會代表綠營角逐港湖議員。對此，黨內人士也向《民視》透露真相，相關內容也曝光了！民視 ・ 12 小時前
「台灣有事」言論發酵？ 中國外交部突發「暫勿前往日本」通告
日本高市早苗日前發表「台灣有事」相關言論，引起中國不滿，兩國因此議題關係緊繃，中國外交部領事司今（14日）突然發布一則措辭罕見的通告，提醒中國公民「近期暫勿前往日本」。這項緊急通告援引日本社會治安持續惡化以及政治言論衝擊兩大理由，形同對日本發出非比尋常的旅遊警示，可能將影響兩國的人員交流和觀光產業。鏡新聞 ・ 1 天前
發文「帶槍掃射」台大校園！男子辯稱：不滿發雞排 下場曝光
即時中心／温芸萱、魏熙芸報導台大一名大氣系的網友因颱風假預測落空，宣布在校內免費發雞排，沒想到Threads上卻出現一名男子揚言「11月16日，中午12點，台大傅鐘，我準時帶槍掃射你們這群乞丐」，引發學生恐慌。大安警分局獲報後立即與北市刑大循線追查，並迅速鎖定41歲謝姓男子，通知其到案。謝男到案後辯稱，是因不滿活動而情緒失控，否認有真正犯案意圖，警方現已依恐嚇公眾罪嫌移送北檢。台大校園近日因一場「預測颱風假」的趣味活動掀起話題。一名自稱台大大氣系的網友，因先前預測颱風假失算，決定在校內免費發送雞排，並在社群平台提前告知。不過，就在學生間傳得熱烈之際，昨日Threads上卻出現一則恐嚇內容的貼文，語帶暴力威脅，讓不少準備前往領取雞排的網友心生警戒。在該則貼文中，發文者稱「還敢發雞排，台大氣象系？那我告訴你11月16日，中午12點，台大傅鐘，我準時帶槍掃射你們這群乞丐」，引發網路社群議論，也讓校內外民眾憂心安全情況。有人將訊息轉傳提醒其他學生注意，相關單位也立即接獲通報。謝男辯稱，只是因不滿「發雞排一事」，才會留言，否認自己真的有意圖實施攻擊。（圖／翻攝自Threads）大安警分局獲悉後，立刻展開查處行動，不僅加強校園周邊巡邏強度，並與台北市刑警大隊共同偵辦，從帳號資料及網路足跡一路追查到發文背後的來源，警方最終鎖定一名居住在新北市新店區的41歲謝姓男子，並於昨日下午通知他到案進行說明。面對警方詢問，謝男承認貼文出自他的帳號，但辯稱只是因不滿「發雞排一事」而情緒失控，才會留下誇張言論，否認自己真的有意圖實施攻擊。警方在完成筆錄後，依涉犯恐嚇公眾罪將謝男移送台北地檢署偵辦。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！原文出處：快新聞／發文「帶槍掃射」台大校園！男子辯稱：不滿發雞排 下場曝光 更多民視新聞報導地牛又翻！上午7點56分 宜蘭外海4.2淺層地震蔡英文結束訪歐行程清晨返抵台灣 微笑揮手畫面曝山道猴子！陽明山「獼猴群佔領馬路」 網笑：猩球崛起？民視影音 ・ 1 天前
運動突倒地無呼吸心跳「被休假消防人員救活」第一時間起身忙找妻
台北市一名男子日前在松山中心運動時，不明原因突然倒地、失去生命跡象，嚇壞不少現場民眾，所幸休假的建成分隊吳承翰隊員也在場，隨即上前對男子進行心肺復甦術（CPR)，並使用AED電擊，終於從死神手上將男子救了回來。據了解，男子恢復意識後的第一件事，就是起身尋找自己的妻子。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
NANA「42億元豪宅」驚爆遭男持刀闖入 母女聯手壓制！他激烈扭打後送醫
韓星NANA當年以女團After School出道，事後憑藉精湛演技，以女打仔形象聞名。據了解，NANA今（15日）豪宅今清晨遭一名30多歲男子持凶器闖入搶劫，所幸最終與母親成功將男子壓制，並通報警方。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
中國警告自家民眾暫勿赴日 CNN：日本難以和中國經濟切割
[Newtalk新聞] 中國與日本因台灣議題再度撕裂。《有線電視新聞網》 ( CNN ) 報導，北京 15 日罕見發布旅遊警示，呼籲中國公民暫時不要前往日本，將矛頭直指日本首相高市早苗日前在國會提及「中國攻台將構成日本生存危機」的說法。此舉成為北京迄今對此事件最具實質性的報復手段。 中國外交部在聲明中指控，高市早苗近來的「赤裸挑釁性言論」，已「進一步破壞中日民間交流的氛圍，並對在日中國公民的安全造成額外風險」。聲明並強調，各駐外使領館將同步提醒民眾「近期避免赴日」。 中國外交部發言人林劍。 圖：翻攝自中國外交部 《有線電視新聞網》 ( CNN ) 指出，這場連續一週的外交衝突源於高市早苗在日本國會答詢時表示，若中國攻擊台灣，將可能構成「日本生存受到威脅的情況」，因此日本可能會採取軍事回應。此言立刻踩到北京紅線——台灣主權問題一向被中國視為不可碰觸的領域。 中國國防部 15 日另行發聲警告，日本若敢軍事介入台海，「必將遭受毀滅性打擊」。 根據日本《NHK》引用官方數據，今年 1 至 9 月間，共有約 750 萬名中國旅客赴日，仍為各國之最。旅遊警示將直接衝擊雙邊交流，也緊跟著雙方日前互相新頭殼 ・ 1 天前
稱日本治安不安定 中國外交部突發通告：公民近期暫勿赴日
中國、日本兩國外交情勢緊張，中國外交部領事司今晚突然發布公告，提醒中國近期暫時別前往日本，已在日本的中國公民應密切關注當地治安情況，提高警覺並加強自我防護。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前