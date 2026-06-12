數千大學生怒吼「印尼快破產」 怨股市跌、油價漲、政府開支增

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2026年6月12日，不滿印尼政府財政措施的大學生與團體，在雅加達舉行「印尼快破產」抗議，與軍警發生衝突。美聯社



印尼數千名不滿政府經濟政策的大學生與公民團體，今天（6/12）在雅加達舉行「印尼快破產」抗議，並與軍警發生衝突。抗議團體批評政府提高油價，又指國家經濟日益惡化，政府卻放任浪費性支出，尤其抨擊耗資數十億美元的兒童免費餐食計畫，稱其只是讓總統普拉伯沃獲取偏遠地區支持，既浪費錢又管理不善，已釀數千兒童食物中毒。

日經亞洲報導，今年以來雅加達綜合指數（JCI）已下跌約三分之一，印尼盾兌美元貶值超過8%，成為全球表現最差貨幣之一。印尼政府本週宣布將國營能源公司Pertamina銷售的非補貼燃油價格上調32%，加劇了民眾對經濟前景的憂心。

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2026年6月12日，不滿印尼政府財政措施的大學生與公民團體，在雅加達舉行「印尼快破產」抗議，與軍警發生衝突。美聯社

路透社報導，由大學生、運將、民間團體等發起的「印尼快破產（Heading to Bankrupt Indonesia）」集會，數千人將雅加達心臟地帶印尼大酒店圓環（Bundaran HI）擠得水泄不通，當局在雅加達部署超過6000名軍警。除雅加達，萬隆市（Bandung）、三寶瓏（Semarang）、梭羅（Solo）也都有學生和社會團體示威。

集會群眾抗議總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）多項浪費性國家支出，學生領袖亞塔拉托夫（Yatalathof Ma'shum Imawan）接受路透社訪問表示，抗議者提出了5項訴求，包括停止普拉博沃的免費餐食計劃，以及降低燃油和食物價格，以及停止浪費性支出、停止軍隊干預民政事務、加強政府問責等。

2026年6月12日，印尼政府在雅加達抗議者聚集處部署6000軍警。美聯社

部分抗議人士遭維持秩序的軍警攔阻，發生推擠爭執。許多學生手持「取消燃油價格上漲」標語，其他標語包括「燃油昂貴，只有你的承諾廉價」，旁邊配有總統普拉伯沃照片，有學生高喊「政府下地獄！」還有人喊「革命！」

2026年6月12日，不滿印尼政府財政措施的大學生與公民團體，在雅加達舉行「印尼快破產」抗議，與軍警發生衝突。美聯社

伊朗戰爭開打以來全球油價飆升，印尼政府一直維持油價不變動，然總統普拉伯沃的支出計劃讓預算壓力愈來愈大，終至本週失守，汽油價格大幅上漲。

此外普拉伯沃擴大軍方在民政事務中的角色，也遭學生和活動人士抨擊，擔心印尼可能重返獨裁者蘇哈托（Suharto）的威權時代。學生領袖亞塔拉托夫說：「我們想表明情況很不妙。我們不希望印尼破產，但這些行為證明印尼將在經濟、民主和道德層面走向破產。」

2026年6月12日，不滿印尼政府財政措施的大學生與公民團體，在雅加達舉行「印尼快破產」抗議，與軍警發生衝突。美聯社

另一名抗議學生拉斐爾（Rafael Arreva）批評：「免費餐點的浪費性支出導致了財政困境。」。

路透社指政府推行免費餐食可惠及8300萬兒童和孕婦，但批評者稱這是普拉伯沃博取偏遠地區政治支持之舉，且資金嚴重短缺、監管不善，已有數千名兒童因食用該計劃提供的食物而食物中毒。

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