數千「粉色肉腸」被沖上海灘！專家一看驚呆：是活體

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泰國蘇安松海灘突然有大量粉色生物被沖上岸。圖／翻攝自DMCR臉書

位於泰國羅勇府（Rayong）芭堤鎮（Phe）的知名景點蘇安松海灘（Suan Son Beach），6日突然出現大量粉紅色、細長狀的海洋生物，遠看就宛如一根根香腸。研究人員指出，這些生物是「粉紅刺參」，是一種無脊椎的動物。

蘇安松海灘驚現「粉色肉腸」海生物

綜合外媒報導，近日蘇安松海灘上突然出現宛如「粉紅香腸」的海洋生物。根據現場觀察，這些生物隨著海浪被大量衝上海岸，落在貝殼與沙灘之間，綿延數百公尺，鮮豔的粉紅色讓整片海灘彷彿被染紅，雖然吸引許多遊客圍觀，但也引發部分民眾擔憂。

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對此，泰國海洋與海岸資源部（DMCR）目前已經派遣專家與保育人員到現場調查，經過採樣比對生物特徵後，確認這些粉色生物名為「粉紅刺參」，是一種海洋無脊椎動物。這些生物呈現圓柱狀，外型類似黃瓜、香腸，表面布滿小刺、顆粒，顏色從粉紅到橘紅色都有。

當局：屬罕見自然現象

然而令專家意外的是，大多數被沖上岸的個體仍然存活。初步研判，近期該地區出現風暴與強浪，擾動海底環境，導致大量海參被沖離原本棲息地並漂上海岸。對此，當局指出，這次大量海參被沖上岸屬於罕見的自然現象，並不會對當地海洋生態造成長期影響。隨著潮汐變化與海水回升，部分個體預計會再被帶回海中。

事實上，海參在海洋生態系中扮演重要角色，能分解有機物並處理海底沉積的廢棄物，有助於維持海洋環境健康。儘管海參不會被視為危險生物，但是DMCR也警告民眾、遊客，應該要保持距離觀察，避免直接接觸，因為部分海參在受到威脅時，可能會釋放具有防禦性的化學物質或毒素，若直接接觸，可能引發皮膚刺激、紅疹或過敏反應，尤其對敏感體質者影響較大。另外相關單位也呼籲，若發現海洋生物大量擱淺，應通報主管機關處理，切勿自行撿拾或接觸，以免造成不必要的風險。



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