數字主權：法國政府部門決定只用「自家貨」

（德國之聲中文網）法國政府周一（1月26日）宣布，政府部門逐步淘汰運用廣泛的Zoom和微軟Teams，用國內自主研發的視頻會議軟件Visio來取代。巴黎為此規定了時間底線，2027年前所有部委以及國家機構必須更換完畢。

法國公共領域與國家改革部長阿米爾（David Amiel）表示，“我們的目標是用一個強大的自主工具取代非歐洲解決方案，以此保障公共電子通信的安全性和保密性。”

據悉，Visio平台已在法國試用一年，目前擁有大約4萬用戶。周一的宣布規定，法國國家科學研究中心、醫療保險公司以及公共財政總局將是首批更換Visio軟件的單位。法國國防部計劃於2026年第一季度全面部署Visio。

什麼是Visio？

Visio是 Suite Numérique 的一部分。Suite Numérique是法國政府推出的一整套官方數字辦公工具，可以把它理解成法國政府版的Google Workspace或者Microsoft 365。它的客戶群體是公共部門，而非普通公眾或私營企業。

在Suite Numérique環境下，Visio就是官方的視頻會議工具，通常叫VisioConférence，口語直接叫Visio，技術來自法國初創公司Pyannote。除具備普通會議功能外，Visio還提供人工智能驅動的轉錄功能，能識別發言者。

Visio運行在法國達索系統旗下的Outscale開發的自主雲基礎設施上，由此，如果使用Visio視訊平台，整個會議和數字儲存過程是一個法國國內的閉環程序，包括雲服務。

而雲服務是歐洲國家的軟肋，歐洲對美國的雲服務器存在高度依賴，事實證明，美國提供的雲服務並非十分可靠，2025年下半年，曾連續發生過數起美國雲服務中斷事故。此後，歐洲國家開始公開質疑對美國IT基礎設施過度依賴的問題。

鑑於地緣政治緊張局勢以及擔憂外國監控，法國政府更多地意識到數字主權的迫切性，去年夏天，法國政府退出WhatsApp和Telegram，轉而在法國開發的Tchap應用程序上注冊。

