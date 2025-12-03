數字亮眼！GDP上修至7.37%「成亞洲四小龍第一」 賴總統：須讓人民有感

賴清德總統兼民進黨主席3日於民進黨中常會表示，上周五，行政院主計總處公布最新的經濟預測，今年的經濟成長率GDP預測上修到7.37%，不僅是亞洲四小龍第一名，也贏過日本、美國，歐盟平均值，也贏過中國大陸，創近15年來新高。

賴總統指出，國內通膨率的預測，今年下調到1.67%，明年續降到1.61%，依照主計總處的最新推估，2025、2026年的國內通膨將趨於緩和。

賴總統表示，台灣的物價能趨於平穩，經濟持續地成長，這都是全民共同努力的成果；然而，執政黨的使命，就是要把亮眼的數字，轉換成人民有感的日常生活。

他提及，在「經濟果實，為全民共享」的原則下，上周四，行政院拍板通過「所得稅及貨物稅惠民措施」，明年的所得稅全面減輕，預計近700萬戶受惠；同時，進行貨物稅調整，讓日常的生活開支可以再調降。

賴總統呼籲黨公職協助執政團隊宣傳，把全民努力的經濟成績，與政府的減稅惠民措施，傳達給更多的民眾知道。他說，面對未來國內外的許多挑戰，執政團隊將秉持謹慎態度，持續壯大台灣，讓國人得以繼續共享經濟果實。

賴總統也說，今天是「國際身心障礙者日」，為了強化對所有族群的支持，今年10月立法院通過的韌性特別預算，政府還規劃了「加強照顧弱勢族群及提供關懷服務」的經費，政府將透過多元方式，持續提升對各個族群的照顧。

