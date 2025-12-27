數字會說話！中國進口軍事物資逾半是俄製引擎 專家解讀：現實很殘酷

中國進口的軍事物資中，超過半數為俄製航空引擎。 圖：翻攝自維基百科

[Newtalk新聞] 臉書帳號「王臻明的軍事頻道」今（27）日發文指出，美國智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）旗下研究計畫「ChinaPower」近日發布文章，分析中國與俄羅斯的軍事合作深度。報告指出，自 2017 年至 2024 年間，中國進口的軍事物資中，超過半數為俄製航空引擎，包括殲-10、殲-11、殲-15、轟-6及運-20等多款主力軍機皆仰賴俄國動力系統。為降低依賴，中國正加速推進國產引擎的研發與換裝，例如為殲-20 換裝 WS-15 引擎，並為殲-35 配備 WS-13E 引擎，惟現階段仍需持續採購俄製引擎以維持現有機隊運作。在中國大內宣宣稱使用國產引擎的時刻，數據等同洩露事實可能有所差距，令專家大嘆「現實殘酷」。

根據 CSIS 報告中的統計數據，中國近年進口的軍事物資中，俄羅斯引擎佔比過半，顯見中國在軍用航空動力領域對俄羅斯的長期依賴。報告詳細列出，中國殲-10、殲-11、殲-15 戰機，乃至轟-6 轟炸機與大型運輸機運 -20，均使用俄製引擎。此外，第五代戰機殲-20在量產初期亦配備俄羅斯 AL-31FN/FM 型引擎，殲-35 戰機則使用 RD-93 引擎。中國亦為向俄羅斯採購的 Su-35 戰機添購了 10 具 AL-41 引擎作為備件。

報告指出，正是由於中國全系列戰機廣泛使用俄製引擎，導致採購數量極為龐大。為解決此一戰略依賴問題，中國長期致力於自主引擎的研製。目前，中國已開始為新生產的殲-20 戰機換裝國產 WS-15 引擎，殲-35 戰機則配備國產 WS-13E 引擎。此外，轟-6 轟炸機與運-20 運輸機也開始測試使用國產的 WS-20 引擎，顯示中國在航空發動機國產化方面取得一定進展。

然而，報告也引述中國國內相關分析指出，儘管國產引擎研發持續推進，中國在可預見的未來仍須大量採購俄羅斯引擎，以維持現有龐大機隊的正常運作與戰備需求，表示航空發動機的研發門檻極高，涉及材料、工藝、可靠性和使用壽命等多重複雜技術挑戰。報告認為，中國國產引擎目前可能仍面臨使用壽命、穩定性等方面的考驗，因此全面取代俄製引擎尚需時日。這也意味著中俄之間的軍事技術合作，特別是在關鍵動力系統領域，將在短期至中期內持續緊密。

