數字會說話！房市真的冷了 房地合一稅不只縮水查稅還更積極

數字會說話，房市真的冷了。根據財政部最新統計，11月個人房地合一稅收明顯縮水至41.42億元，不只年減約20%，也創下近9個月新低。換句話說，市場上「賣房、繳稅」的人，正在快速變少。把時間拉長來看，前11月個人房地合一稅收累計474.3億元，年減幅度高達23%。依目前趨勢推估，今年全年房地合一稅收，至少會比去年少掉100億元以上。

稅收縮水，這正是房市現況的真實寫照。交易量明顯降溫，市場不再熱絡，買跟賣兩方都進入了觀望；同時，房價也脫離一路上衝的階段，踩下了漲勢煞車，交易獲利空間縮小，自然連帶影響到了房地合一稅的進帳。整體房市，正從過去的高溫噴發期，慢慢走向降溫冷卻期。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德指出，房地合一稅收下滑，其實雖有榮景上的「隱憂」，但隱憂中也藏著對想購屋者的「好消息」。房價漲勢趨緩、交易熱度降溫，對真正有購屋需求的消費者而言，市場不再那麼被一路炒熱、炒高，也就不必一股腦兒追價搶進。

只是稅收減少會對政府財政收入造成壓力。尤其，是房價在前幾年已歷經一大波上漲後，房地合一稅的金額基期仍高，於是帶來了稅捐機關更積極地查核；追稅。

進一步觀察各都會區的表現，房市降溫的差異也清楚反映在各地稅收上。11月新北市擊退台中市成為為個人房地合一稅的「稅收王」，單月稅收高達13.3億元，不僅居全台之冠，還逆天年增35%，顯示新北的蛋黃區仍有高價交易支撐房市買盤。

相較之下，其他主要都會區多數呈現下滑。台北市11月稅收4.7億元、年減4%；桃園市跌幅最為明顯，稅收僅3億元，年減幅度高達62%；台中市7.4億元、年減25%；台南市2.5億元、年減3%，高雄市6億元、年減13%，整體來看，房市降溫已反映在各地稅收表現上，區域間的消長差異也更加明顯。

曾敬德也提醒，民眾若希望適用個人房地合一稅「400萬元免稅額」，務必要完全符合規定。包括本人或配偶、未成年子女需辦竣戶籍登記，並持有且實際居住於該房屋連續滿6年，不只是「設籍滿6年」，還必須有真實居住事實。由於涉及稅額金額不小，民眾想節稅前，一定要充分了解並確實符合相關規範，避免日後產生補稅風險。



