數字為什麼還是不公布？在野要院版《財劃法》完整試算資料...卓榮泰回「本週達最高共識就有」：會證明對地方補助高於今年

在野黨二度修正《財劃法》引起爭議，行政院上週提出院版，藍白則要求提出完整試算資料。行政院長卓榮泰今（25）日赴立院備詢前受訪表示，政院本週會與地方再做溝通，希望達到最高共識，屆時就會有具體數字出現，這個數字會證明院版對地方補助，絕對高於114年度的數字。

媒體問及，關於政院版《財劃法》，國民黨要求先提供完整試算資料，否則暫緩列案；民眾黨也表態退回，後續將如何與在野溝通？

卓榮泰回應，今年一共有3次的立法院修《財政收支劃分法》，剛好印證了那句話，真的是「匆匆忙忙」，結果是讓政府要舉債、要負擔更多的債務，所以匆匆忙忙的是讓政府破產，而且更嚴重的是竟然不允許行政院從從容容的跟地方溝通。

卓榮泰再說上禮拜原來朝野黨團談妥，不處理後續的公式錯誤的問題，等待本週行政院提出，在跟地方溝通後提出詳細的數字，再來做討論，結果是在野黨團自己撕毀了承諾。

卓榮泰強調，但是行政院仍然會利用本週，跟地方政府再做溝通，希望能夠達到一個最高的共識，「這個共識之後，就會有一個具體的數字出現，我認為這個具體的數字將會再次地證明，行政院在這次院版的《財政收支劃分法》中，關於統籌分配稅款、一般（性）補助款以及計畫型補助款，3項加起來對地方的補助，絕對高於114年度的數字。」

