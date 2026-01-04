數字的重量 ! 凱旋門跨年迎接「2036」啟示錄

跨年夜向來是聚會、飲酒的高峰，但同時也是酒駕風險最高的時刻之一。今年巴黎的凱旋門上，出現了不同尋常的「2036」字樣，引起民眾好奇，也掀起社群熱議。這不是錯字，而是一場針對酒駕與道路安全的創意宣導，希望透過投影提醒民眾，酒後不開車，珍惜自己與他人的生命。

補充: 法國本土平均每天有9人死於交通事故，其中每年超過500名年輕人喪命燈光閃耀的香榭麗舍大道上，許多民眾興奮等待跨年倒數，但就在新年來臨前半小時開始，凱旋門上卻出現2036字樣，引發不少民眾困惑，甚至誤以為是工作人員失誤。然而這並非打錯字，而是精心設計的道路安全宣導行動。這場大型投影行動由「安托萬阿萊諾協會」發起。協會以2022年遭酒駕司機撞死的24歲青年安托萬命名，他的父親，是擁有多顆米其林星的知名主廚揚尼克阿萊諾。事故發生後，揚尼克沒有消沉，而是投入公共倡議，發起長達3年的行動，推動法國交通立法改革，希望降低道路交通事故的死亡人數。法國主廚 阿萊諾：「安托萬因為他的名字，或者我作為廚師的生活，才獲得媒體曝光，但其他人呢，就是報紙上的三行字，不能讓這些事被忽略，這太不公平了。」

2025年7月9日，法國通過新法，正式將「交通殺人罪」列為獨立刑事罪名，最高刑期可達10年。換言之，酒駕肇事者，可能真的得等到2036年，才能再次自由迎接新年。法國道路安全協會秘書長 桑坦：「節日期間喝酒很常見，是慶祝的一部分，但我們要提醒的是，酒精與開車完全不能並存，尤其是人們不知道喝一杯酒，要多久才能完全代謝。」

為了讓民眾實際感受酒後駕駛的危險，道路安全協會在跨年當天設置互動攤位，讓民眾戴上模擬酒醉視覺的眼鏡，親身體驗判斷力喪失的狀態。民眾 ：「你什麼也看不到，聰明的做法就是開車不喝酒，酒後不開車。」

根據法國道路安全協會統計，4分之1的法國人打算在跨年夜開車。而跨部門道路安全觀察局指出，光是去年跨年夜前後，就有16人死於交通事故。這個夜晚，凱旋門不只是倒數地標，也成了道路交通事故受害者的紀念場域，提醒民眾生命珍貴，每一次防範，都是對自己與家人的尊重。

