數字科技榮獲外資精選百強三大殊榮 董事總經理吳聰賢積極投入AI技術佈局 優化平台生態圈

圖▲數字科技榮獲外資精選百強三大殊榮 董事總經理 吳聰賢積極投入AI技術佈局。(圖/數字科技提供)

【記者張嘉誠／綜合報導】

數字科技於全台2,194家上市、上櫃與興櫃企業中脫穎而出，榮獲「2025外資精選台灣百強」（Taiwan FINI 100）之「中堅潛力企業獎」，並於169名中堅潛力企業中，再獲得「獲利十強」與「股東報酬十強」殊榮。

數字科技憑藉2025年市值達新台幣109億元，以及2022至2024年營收複合年均成長率7%、平均營業利益率39%與平均股東權益報酬率35%，榮獲「2025外資精選台灣百強」（Taiwan FINI 100）之「中堅潛力企業獎」，亦為獲選名單中「數位雲端」產業市值最大的企業。透過穩定的獲利與報酬表現，且每年都為股東賺進超過一個股本，再獲「獲利十強」與「股東報酬十強」，總共三大獎項殊榮，肯定數字科技在「市場面」、「基本面」與「永續面」上廣受全球機構法人的青睞。

數字科技董事總經理吳聰賢表示，近年來旗下平台積極導入AI與數據應用技術，優化用戶體驗、提升營運效率與變現能力。他也持續關注AI與數據在實務上的應用，同時也在台大EMBA就讀。並表示未來將進一步強化AI技術佈局與內容整合能力，優化以網路生活服務為核心的生態圈。

〈2025 外資精選台灣百強榜單（Taiwan FINI 100）〉，為國內首座與外資連結的獎項，由台灣董事學會與企業發展研究中心自2019年起模擬全球不同機構法人之投資方法發布，其中「中堅潛力企業獎」是Taiwan FINI 100專案在2024年首次推出的子獎項，旨在發掘表揚市值介於1億至5億美金，具備中堅潛力與穩健經營的中型企業。數字科技將持續肩負重任，以入選市值達 5 億美金以上、外資持股金額呈現淨增加、連續三年皆有獲利並永續經營，期精進為「年度外資精選台灣百強」（Taiwan FINI 100），以吸引更多長期穩健潛在投資者。