數字「3、8」分不清 疊影竟是大危機！她白內障合併散光

數字「3、8」不分，怎麼了？今年65歲的周老師，退休後便熱衷於烹飪，但近半年來，注意到視力逐漸模糊，特別是夜間開車時，對向來車的燈光會出現嚴重的眩光與光暈，不僅如此，平時看食譜和手機也變得越來越吃力，甚至料理時常常將食譜上的3匙鹽巴看成8匙，害的家人吃的菜越來越鹹，就醫檢查才發現這些模糊、眩光和散光造成的疊影，是白內障合併散光。

收治病人的長庚醫院眼科部教授暨角膜科主任陳宏吉表示，白內障會使視力逐漸模糊、昏暗，影響生活品質，不過並非一發現白內障就需立即手術，也不是一定要等到「看不見」才能做，而是當白內障的症狀開始顯著影響您的日常生活品質，如閱讀、駕駛或工作效率下降，甚至造成安全風險時，就應考慮手術。

以周老師為例，情況已嚴重影響了熱愛的烹飪和夜間活動，必須盡快接受手術治療，也在手術過後，成功解決白內障和散光問題。

陳宏吉表示，過去傳統的白內障手術，通常是醫師使用手術刀來進行角膜切口、撕開水晶體前囊以及劈裂混濁的水晶體等關鍵步驟，雖然技術成熟，但仍可能因人為操作差異而影響精準度與安全性，現今，多運用雷射取代傳統刀片，進行角膜切口、水晶體前囊撕開以及水晶體劈裂等步驟，可以降低對眼球的傷害，避免因超音波能量過強，造成傷口出現熱傷害，導致角膜內皮細胞損傷、角膜水腫，影響手術結果。

人工水晶體種類多元，並非價格越高越好！陳宏吉建議，面對白內障，置換人工水晶體，是目前最有效的治療方式，應根據生活型態與視覺需求，與醫師詳細討論後，選擇最合適的人工水晶體 。

陳宏吉說，隨著科技的進步，人工水晶體的種類已更多元，協助病人可以獲得從遠距、中距到功能性近距離（約一個手臂長度）的清晰視力。尤其，中距離是現代人日常生活中最常使用的視距範圍，例如開車時看導航或儀表板、使用電腦、燒菜下廚、清潔打掃等，減少日常眼鏡配戴的需求，提升生活品質。但術前溝通非常重要，醫病雙方要詳細討論，根據自身用眼需求選擇合適的術式與人工水晶體，才能降低二次白內障發生機率，確保術後重現清晰視力。

