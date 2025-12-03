數存戶ATM領3萬「只給1萬」 男不滿痛批：限縮百姓生活

上海商銀數存戶領錢限領一萬元。（圖／TVBS）

為了防止詐騙行為，許多銀行對數位存款戶（數存戶）實施了ATM提領限額，這項措施卻引發部分民眾的不滿。台北一名男子想提領3萬元現金，卻因上海商銀對數存戶設定每日最高提款額度僅1萬元而無法完成，讓他感到十分困擾。對此，上海商銀回應表示，預計將在明年第一季放寬限額至3萬元，以減輕民眾的不便。

杜先生前往銀行ATM欲提取數位帳戶中的3萬元現金，卻在操作時發現螢幕顯示「交易金額超過本日累計限額」，最終只拿到一張明細而沒有拿到錢。他表示，銀行為配合金管會的防詐要求，將原本10萬元的提款上限降至1萬元，造成使用者的諸多不便。杜先生認為，防詐打詐是中央機關的責任，不應該因為防詐不力而限縮民眾正常的日常生活，他強調這是本末倒置且帶有鴕鳥心態的做法。

民眾杜先生無法接受數存戶限領一萬元。（圖／TVBS）

隨著數存戶成為警示帳戶比例的逐漸攀升，不少銀行從數存戶ATM提款額度著手進行嚴格控管，此舉也引發部分民眾的反彈。有民眾表示，一般日常生活需要周轉時，可能需要2至3萬元進行調度，或是家人有需要時，1萬元的限額根本不夠用。另有民眾認為限額應該提高至至少5萬元，才能滿足基本需求。

目前各銀行對數存戶的ATM提款限額差異頗大。上海商銀、兆豐銀行和中信銀行的數存戶每日提款限額為1萬元，是所有銀行中最低的；彰化銀行則設定為5萬元；台灣銀行為8萬元；而台新銀行、合作金庫和中華郵政最高，達到10萬元的限額。

各家銀行數存戶提款額度。（圖／TVBS）

針對1萬元限額不夠民眾日常使用的狀況，上海商銀表示，預計明年第一季會放寬限額到3萬元。上海商銀也指出，客戶可另開實體帳戶，可同時保有數位帳戶的高利活存優惠，亦可擁有實體帳戶靈活調撥資金的服務。

金管會銀行局副局長王允中表示，銀行調整限額是出於保護存款人的初衷，但金管會會將民眾的心聲轉達給銀行，要求銀行檢討這樣的管控政策是否妥適。金管會也指出，如果銀行設定的限額無法達到預期效果，就應該盡速調整，以避免造成民眾提款的不便。

