數學全球第3 焦慮指數升 直擊頂資班高效學習

每三年一測PISA測驗，有81個國家的學生參加，針對閱讀、數學、科學進行施測，台灣學生數理能力上升到世界第三，僅次於新加坡與澳門。不過交出漂亮成績的同時，孩子的數學焦慮指數同樣高居世界前幾名。「高成就、高焦慮」，家長的期待造成了學子「追求高標」心態。

台北就有一個數學班，聚集全台灣數學競賽的高手，集中培養，超前學習、強強競爭，今天就從這群有數學天分的孩子裡，看看他們如何高效學習。

鏡新聞已上架86台，若無法收看，請洽詢當地系統台。





更多《鏡新聞》報導

速效多巴胺影響學生專注力？延後上課能救睡眠？改十點上課衝擊哪些？

社群掀起「酸到變形」的流量遊戲 揭中國仿冒英、美世界最酸糖的雙倍危害｜法外滋味

清廚餘奇兵「黑水虻」！從蟲到雞蛋 吉慶國小打造「零廚餘」循環校園