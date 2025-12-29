數學公式應用題 靜思閱讀書軒校園減碳

高雄前鎮區興仁國中設立靜思閱讀書軒，希望帶動學校讀書風氣，學校還運用數學公式、計算校內樹木的固碳含量，讓數學變有趣又實用。

「青兒姊姊挑了這本書，最好的傳家寶。」

靜思書軒營運長化身說故事姐姐，在學校新設立的靜思閱讀書軒對孩童說故事

靜思書軒營運長。蔡青兒：「它不僅僅是好書，從桌子 椅子 書籍 櫃子，這些都可以講故事，志工付出無所求這種精神，其實就是典範。」

學生也迫不及待到這裡閱讀好書

許文玲 林道鳴 高雄報導

興仁國中學生 林妤蓁：「這個環境我覺得可以讓我讀更多書。」

興仁國中學生 張庭碩：「可以讀書的空間，又有很多書籍可以借，我覺得很不錯的。」

慈濟志工 趙亮嘉：「讓小朋友知道說，因書而有智慧 因愛得歡喜。」

「譬如說我要量這棵樹的高度。」

為讓學生瞭解校園碳足跡，瞭解樹木固碳功能，學校數學課算給你看

興仁國中學生 劉子菁：「可以學到很多比較新奇的知識。」

興仁國中校長 楊世傳：「這些樹木每年幫助學校，有多少碳(匯)的一個保存，就利用數學的公式，帶孩子用測量的方式來去換算，我們樹木的高度以及體積。」

艱澀的數學轉化為充滿驚喜的學習體驗，加上靜思閱讀書軒的設立，讓學生在靜、動間擁有多元學習。

