數學老師戀國中妹！車內解胸罩親吻 下場慘了

一名國中數學老師阿明（化名）自2023年起擔任國三女學生小花（化名）的老師，隔年兩人開始交往。期間，阿明多次在與小花外出時，於車內對她親吻、觸摸胸部，甚至伸手猥褻私密部位。事件曝光後，法院判阿明須賠償90萬元，並依兩罪合併判處有期徒刑5個月，緩刑2年。

根據判決書，阿明與小花交往期間，曾兩度以開車載小花外出進行親密互動。2023年6月12日，阿明將車停在路邊停車格內，在車內親吻小花嘴唇，並掀開內衣；6月18日，阿明將車停在百貨公司地下停車場後，帶小花至電影院，觀影期間徒手撫摸小花左大腿。事件經小花母親發現後，阿明被提告。

案件經台中地方法院審理時，小花承認與阿明交往，並表示對阿明的行為「當時並未覺得被侵犯，只覺得是男女朋友間的親密互動」。法官調閱阿明與小花的IG對話紀錄，也顯示小花在遭猥褻後仍傳訊表示：「好想你」、「臭澀寶」，可見雙方處於交往關係，且阿明對小花行猥褻行為時，雖未先徵得小花之同意，但小花並未覺得其遭阿明侵犯。

不過，法官指出，阿明身為師長，應對小花負有教導責任，且明知小花年僅14歲以上、16歲以下，對性自主及認知能力尚未成熟，仍為滿足私慾而猥褻小花，影響其身心健康與人格發展，行為不可取。

法官考量阿明坦承犯行，且已與小花及家屬和解，完成90萬元賠償及18萬元捐款予勵馨社會福利事業基金會。最終認定阿明觸犯14歲以上未滿16歲女子猥褻罪，兩罪各判3月，合併應執行5月，可易科罰金，緩刑2年，全案仍可上訴。

