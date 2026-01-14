數學考卷藏陷阱...小一兒寫到哭「老師都沒教」 網看題目驚：你是天才

一名小一男童寫數學作業寫到崩潰，哭喊老師都沒教。（示意圖：shutterstock／達志）

國小一年級的數學題目就會藏陷阱了嗎？一名母親日前貼出兒子的數學回家作業，表示兒子寫到哭出來，因為題目實在太難，她仔細一看才發現題目大有問題，但許多網友看到兒子最後仍寫出正確答案，直呼根本是天才。

這名母親在臉書社團「家有男孩崩潰日常」發文，表示小一兒子寫數學作業寫到一半，哭著向她求救，表示題目實在太難，老師根本沒交過，但當時她忙於家事，向兒子說不會的先跳過，等等忙完再教，當原PO忙完拿起考卷後，才發現題目根本有問題。

透過圖片可以看到，題目跟題號之間完全沒有間隔，導致小一男童誤會，但最後仍寫出正確答案，讓網友歪樓直呼根本天才。（圖／翻攝自臉書社團家有男孩崩潰日常）

透過照片可以看到，題目只是再普通不過的加減法，但由於題目編號與試題距離間隔過近，中間也沒分隔號，例如第一題的5+3，乍一看就變成15+3；最後一題的6-6，甚至變成86-6，對於小學一年級來說等同於難度翻了好幾倍。

媽媽看完後趕緊安慰孩子，誇他非常厲害。網友一看到考卷也歪樓，直呼原PO兒子根本是天才，因為答案全都是對的：「你兒子可以跳級了」、「一時不知道是抱怨文還是炫耀文XD」、「太聰明了吧，沒教的全都寫對」、「小一可以解雙數加減很猛耶」；也有不少人抱不平，指出考卷問題很大：「我第一眼還沒看出來，看留言才知道問題在哪」、「題號跟題目中間完全沒間隔是哪招」、「這明顯是出考卷的人的問題」、「要就中間家冒號，不然直接用ABC，結果只是用粗體是什麼鬼」、「現在小一數學就開始藏陷阱了嗎」、「這是考數學還是考視力」。

