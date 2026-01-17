數學A對答案了！師評「歷年來最難」：考生作答不會太愉快

記者柯美儀／台北報導

由陽明高中教師蘇順聖（中）、建國中學教師郭仲祐（左）及許為明（右）組成的數學科解題團隊指出，本次試題是「歷年來最難」。（圖／記者柯美儀攝影）

115學年度學科能力測驗數學A於上午落幕，由陽明高中教師蘇順聖、建國中學教師郭仲祐及許為明組成的數學科解題團隊指出，本次試題是「歷年來最難」，其中多選題對考生來說負擔大，作答心情不會太愉快。

陽明高中教師蘇順聖表示，今年整體試題難度較去年提高，他直言「學生下筆會難一些，是歷年來解題花最多時間的一次」。試題中高一範圍約占4成、高二範圍約6成，突顯數學A與數學B學生，「數B生來考30％考題無法解決，心情不會太愉快」、「數A生可輕鬆拿下，數B生無法佔到便宜」。

蘇順聖指出，整份試題排序由簡單到難，其中多選題對學生負擔太大，「8、9、10、12題較難，甚至老師一題都要花10分鐘解決」。建國中學教師許為明也說，本次試題中偏難題目不少，「前面難解的題目多，考生寫到後面容易失去信心」，

大考中心表示，今年報考數學A考生人數為92951人、實到90585人，缺考人數為2366人，較去年略多一些。此外，今年共有至少36名考生因突發傷病申請應試，動用22間備用試場；其中數A考科另加開3間備用試場，包含水痘、氣胸及慣用手受傷等狀況，採單獨應考，合計至少39人因突發傷病使用備用試場。

數學A解答。（圖／Good全名師教學團隊執行長顧全提供）

數學A解答。（圖／Good全名師教學團隊執行長顧全提供）

數學A解答。（圖／Good全名師教學團隊執行長顧全提供）

數學A解答。（圖／Good全名師教學團隊執行長顧全提供）

