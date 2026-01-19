數學B難度提升！補教師估頂前標下降 「魔王」是這2題

學測進入最後一天，上午考數學B，補教老師認為題目難度提升，頂標跟前標會下降。圖為松山高中考場。李政龍攝



115年學測來到最後一天，今天（1/19）第一科考數學B，全教會學測評論數學B科教師群評論，今年難度升級，整體比去年困難，預估分數可能下降；補教老師也認為，選修數B的考生作答可能相對困難，頂前標估會下降，其中第11、17分別考圓錐截痕與單點透視法，特別難解。

據《聯合新聞網》報導，得勝者文教預估，今年數學B五標分別為：頂標11級分、前標9級分、均標6級分、後標4級分、底標3級分，雖然計算量和往年差不多，但難度提升，整體看來頂標和前標會下降。

題目分析方面，全教會指出，第6題是時事題，提到各國領海基線，評量考生能否理解領海基線定義，並轉化為平行線距離的應用。第4、18至20題提到經緯線概念及星星轉動的軌跡，是跨科考題，必須理解經緯線的基本概念，轉化為圖像後對應直線、圓與球的數學概念。

全教會提到，第17題是創新題，提到單點透視法，著重考生對「消失點」概念的理解，並要求將空間中的直線關係轉換至平面上；第11題考圓錐節痕，透過檯燈評量考生實際操作的數學應用能力。

至於第5、7題則是結合即將到來的春節氛圍，提到公益彩券及福袋，透過博弈與下注策略等情境設定，引導考生將數學應用到生活當中。本次混合題型配分為15分，如第19至20題以星星圍繞北極星旋轉的軌跡為背景，引導考生運用圓的方程式與平面向量概念解題。

全教會認為，今年題目較為完整且具深度，考生須耐心讀題、掌握關鍵資訊才能有效作答。

