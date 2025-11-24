數據中心廢熱變窮人暖氣？英國 SHIELD 計劃助基層家庭電費勁減 90%，環保無負擔

Server 廢熱變窮人暖氣？英國 SHIELD 計劃助基層家庭電費勁減 90%，環保無負擔

英國冬天寒冷非常，但供暖系統的龐大燃料和電費卻成為基層家庭的額外負擔，英國電力網絡（UK Power Networks）屬下的 SHIELD 計劃就想到以數據中心的廢熱變成供暖來源，而且更透過融資方式來免除受助家庭添置儲能裝置的支出，讓這套能實現公平使用的零排放轉型系統，更容易為有需要的家庭供暖。

成功實例，£375 勁減至 £40

據 BBC 的報導，英國 Essex 的一對老夫婦已經率先試用由 Thermify 開發的「HeatHub」系統以取代舊式燃氣鍋爐來供暖，每月能源開支更戲劇性地從 £375 勁減至低至 £40。他們先在受助家庭的花園加裝一套內藏 500 部 Raspberry Pi 小型電腦的數據中心，在運作時的廢熱就會透過油來捕捉，再轉移至熱水系統中，過程實現零碳排放。

設置的費用方面，目前全套電力生成及供暖技術會先由 SHIELD 的外部資金支付，日後會由餘電售回電網的收益回填，數據中心本身的用電就會是商業客戶在支付雲端運算服務費用裡面包含。因此受助家庭也只是付出了擺放數據中心的空間，以及相較過往更為低廉的電費。

轉型環保無負擔

這樣的營運模式，有效解決過去基層家庭在希望接受綠電轉型時，需要自行負擔太陽能光伏板和電池儲存等低碳技術產品費用的成本門檻。

SHIELD 計劃正處於 Beta 階段，將分階段在多達 300 戶家庭中進行實地試驗，以評估其性能和住戶反饋。計劃的總預算為五百萬英鎊，並預計於 2028 年底完成。項目團隊將利用從試驗中獲得的數據和洞察，規劃大規模推廣，長遠目標是在 2030 年前每年提供超過 10 萬個解決方案，以幫助英國實現公平的淨零轉型，並改善面對能源費用困境人士的生活品質。

