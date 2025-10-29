數據出包！死豬三聯單疑遭「塗改」 中檢：分案偵辦

台中地檢署晚間證實已「分案偵辦」。（圖／翻攝自Google maps）





台中豬瘟的爆發，讓所有關心食安的民眾心頭一緊！中央在追查過程中，竟發現台中市在九月份的豬隻死亡三聯單上，疑似出現了「塗改」的狀況，數字對不攏。台中市政府已將相關資料移送檢調，而台中地檢署晚間也證實已「分案偵辦」。

非洲豬瘟中央災害應變中心。（圖／東森新聞）

農業部防檢署在追查疫情時，發現台中市梧棲某養豬場早在9月就曾有豬隻死亡案例，但在比對「中央化製場資料」與「地方農業局三聯單」時，發現數字出現嚴重落差，且三聯單有疑似塗改的痕跡。

台中市副市長鄭照新坦言，最初的死亡數據是來自「豬農口述」，但後來進行三聯單查核時，確實發現了數字落差，並將此狀況移送檢調。

鄭照新表示：「這個落差的情況我們已經有送到檢調，我們要去判斷他到底是記錯還是惡意，甚至有偽造文書，如果有的話就會進行追究。」

市府聲稱，可能是豬農上午自行填寫三聯單後，下午又有豬隻死亡，化製場司機為了方便才自行塗改了甲聯（中央化製場留存）與乙聯（市府農業局留存）。

農業部部長陳駿季指出，中央發現了不一致的地方，擔心可能有不同的行為，因此疫調中心必須釐清這些數字差額代表的真實意義。

農業部長陳駿季。（圖／東森新聞）

台中市政府今日證實，已將相關塗改資料移送檢調偵辦，強調對任何違法行為「絕不寬貸」。隨後，台中地檢署也立即證實，已經分案偵辦此案。

另外，豬瘟防線被破，加上數據出現疑慮，讓台中市議會的民進黨團議員怒不可遏。在記者會上，議員周永鴻對著環保局長陳宏益痛批：「搞什麼東西啊！」、「什麼疫情期間還在說謊！」、「每天在唬爛，你下台啦！」。

全國嚴守七年的豬瘟防線一夕瓦解，台中市府被質疑防疫「慢半拍」，且在數據上出現重大漏洞，讓外界不能接受。