數據打臉刪文止血 連憲法都說錯 人民能相信什麼？

賴清德總統日前宣稱憲法規定立法院必須在12月31日前審完總預算，藉此譴責在野黨沒資格談憲法。此話一出，有識者莫不笑掉大牙。憲法本文與增修條文皆無此規定，這已不是學理爭辯，而是白紙黑字的事實問題。一個國家元首竟可如此信口開河令人憂心。這恐並非單一事件，而是近來一連串憲政爭議中綠營難以辯駁的一環。但總統沒有道歉，而是由小編再度偷偷刪文。

賴清德總統從支持、鼓吹針對在野黨立委的無差別大罷免，到默許行政院拒絕副署《財劃法》修正案；憲政爭議未解，又出現備受質疑的五名大法官逕自作成憲法裁定，如今更在公開場合宣稱憲法規定立法院必須在12月31日前審完總預算。再次引爆社會對其憲政認知與態度的深層不安。

翻遍《中華民國憲法》及增修條文，並不存在任何條文規定立法院須於年底前完成預算審查。憲法僅要求行政院在會計年度開始前三個月提出預算案；至於立法院審議期限，屬《預算法》與實務運作範疇，且歷史上多次延至隔年初完成，並非例外。國民黨整理過去十二年紀錄，十一度未在年底前審完，包含民進黨國會多數時期，正說明這是一個制度現實，而非憲法義務。

國民黨立委吳宗憲以數據打臉賴清德，整理過去十二年中央政府總預算實際通過時間，高達十一次未能在年底前完成三讀。其中不少案例，立法院多數正是民進黨。若「年底前審完」真是憲法義務，那麼過去多屆民進黨政府，難道都在集體違憲？數據本身，足以戳破賴清德將制度慣例政治化的敘事。

錯誤被指出後，並未見總統府公開更正或說明。國民黨立委王鴻薇發現，相關貼文悄然下架。沒有道歉，沒有澄清，只剩「刪文」作為回應。這種處理方式，等同默認內容有誤，卻選擇讓時間沖淡，而非讓事實站上檯面。對國家元首而言，這不是危機控管，而是信任折損。

台大憲法學者劉靜怡直言，這是「一望即知的錯誤」，不該出現在總統談話中。她更點出關鍵不在個人口誤，而在幕僚與決策系統未能完成最基本的法律校準。劉靜怡並在臉書回憶，過去與賴清德私下互動時，賴也曾在國際學者面前發生類似的認知失誤。

把這起事件放回更大的脈絡，更難令人安心。從支持、鼓動針對在野黨立委的無差別大罷免、行政院拒絕副署國會通過的法案，到五人憲法法庭，再到如今公開援引不存在的憲法規定，當權者似乎愈來愈習慣用「政治正確」取代「法律正確」。而且錯誤毋須公開修正，而是靠刪文遮掩，問題早已超越單一發言的無心之過。

憲法不是口號，更不該是政黨對抗的工具。國家元首的每一次引用，都在為社會示範何謂法治態度。錯誤本身不可怕，可怕的是錯誤被合理化、被掩蓋、而且反覆發生。若連最基本的憲法事實都可以含混帶過，人民又如何相信，權力會在關鍵時刻自我節制？

