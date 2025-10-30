數據揭「旅館取消備品」顧人怨！網曝心聲：房價不降服務卻變少

為打造更永續的旅遊環境，今年元旦起，觀光旅館業、旅館業、民宿及其他住宿業全面停止提供一次性備品。政策上路近一年，社群上仍可見持續的反彈聲浪。TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫蒐集今年以來的輿情數據發現，網友對此新政策普遍抱持負面態度，不僅批評便利性受限、政策擾民，也認為國旅吸引力因此下滑。其中更有不少留言提到「房價越來越貴、服務卻越來越少」，反映出價格與體驗落差成為主要不滿來源。

廣告 廣告

觀察自元旦以來「一次性備品」的網路討論趨勢，聲量屢現明顯波動。許多網友抱怨新政策帶來不便，並質疑其合理性。1月14日，交通部長陳世凱呼籲「別為了備品抵制國旅」，此言一出隨即引發反彈，當日聲量衝上4,785則。

2月17日聲量再度升高至2,126則，不少網友發現連「拖鞋」都不再提供，紛紛抱怨「再過幾年棉被也要自己帶」。3月4日更有媒體報導指出，日本旅客對台灣飯店不再提供一次性備品感到失望，引發網友共鳴與反思，直言「連外國人都看不下去了」。

直到10月17日，部分飯店將一次性用品的限制範圍擴大至「礦泉水」，再度點燃民怨。網友諷刺「國旅是旅遊還是修行？」、「下一步是不是要禁衛生紙？」使當日聲量飆升至7,664則，達全年高峰。

進一步觀察網路熱門留言風向，發現網友普遍對於新政策感到不滿，其中諷刺語氣的聲量超過二成（23.8%），包含「諷刺之後寢具也要自備（15.8%）」、「諷刺冷氣乾脆也付費使用（4.1%）」、「諷刺住飯店要帶露營用品（3.9%）」，顯示許多民眾認為備品新規不合理且極端。

另外有16%「認為國旅會被搞垮」、15.3%「抱怨房價不降服務卻變少」、13.7%「認為出國玩更值得」、5.3%「點出日本飯店都有附備品」，將近五成（50.3%）的聲音認為，在國旅價格高漲的情況下，又少了一次性備品的方便性，讓民眾更傾向出國旅遊，也對國內旅遊越感灰心。

還有11.6%的聲量「強烈抨擊政策擾民」，多以激烈措辭批評政策，認為政府做法矯枉過正；7.3%「認為這種環保是假議題」，質疑政策無法對環境帶來實質貢獻。針對最新消息指出瓶裝水也不再提供，則有7.5%「認為飯店不附瓶裝水就要有飲水機」，顯示民眾期待飯店業者能提出相應配套措施。

輿情觀察顯示，旅宿業不再提供一次性備品的政策引發大量討論，網友藉由嘲諷語氣表達不滿，認為政策以環境永續為名，卻忽略旅遊的便利性，甚至以日本為對照，批評政策不切實際。同時，部分民眾的不滿也與房價上漲有關，隨著國旅住宿價格屢創新高，許多網友認為「花更多錢卻享受更少」，對比海外旅宿的服務內容，落差感更為強烈，進一步放大反彈情緒。隨著民怨發酵，國旅形象也受到波及，如何兼顧永續理念與旅客體驗，成為政府與業者的共同課題。

更多品觀點報導

連假桃機塞爆！網友直指「國旅致命點」

藍綠出戰2026台中市長！江啟臣好感度暫居上風

