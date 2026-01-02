數據盛世下的體感貧窮 亮眼成績難掩分配失衡危機

賴清德總統在2026年元旦談話中以「韌性之島、城市之光」為名，細數過去一年台灣亮眼的經濟數據。從7.37%的經濟成長率到人均 GDP 穩居東亞龍頭，字裡行間充滿了傲視群雄的自豪。但廣大基層民眾在體感貧窮中的煎熬，執政者似乎視而不見。台灣經濟數字表現的確亮眼，但為政者豈能因此自滿，如何弭平貧富鴻溝，真正的挑戰還在後頭。 賴總統提到台灣過去一年的數據確實亮麗，在 AI推波助瀾下，台灣半導體產業一枝獨秀，帶動股市與 GDP 雙雙衝向歷史新高。然而，這種一人得道、雞犬未升的偏食型成長，掩蓋了結構性的社會危機。根據 WID《2026年世界不平等報告》，台灣前10%的富人掌握了全台逾六成的財富。更令人心驚的是，家庭財富差距已暴增至近 67 倍。當執政者誇誇其談我們的經濟成長，社會分配的槓桿卻正急劇向權貴與資方傾斜。 最令民眾憤憤難平的是台灣勞工在國際比較下的慘淡處境。政府常以「人均 GDP超車日韓」為政績，但這不過是「匯率」與「晶片輸出」堆疊出的數字魔術。檢視真實的薪資水準，台灣勞工仍處於「低薪、高工時」的泥淖。同樣是大學畢業生，日、韓新鮮人的起薪折合台幣動輒 5 萬至 9 萬，台灣青年卻還在 3 萬 7 千元的分水嶺掙扎。當矽島的果實只留在少數科技精英口袋，多數服務業與傳統製造業的勞工，只能在連年通膨下看著實質薪資萎縮。 尤有甚者，賴政府將國家資源大量挹注於AI 新十大建設與軍備競賽。我們不反對提升競爭力與國防，但若是以犧牲民生福利、拉大貧富差距為代價，這種強國夢無異於本末倒置。當政府為了追逐地緣政治優勢而窮兵黷武，卻對低薪資、高物價的壓力，狠狠砸在民眾頭上。賴總統雖然拿出減稅當政績，但實情是，提高扣除額等多是早已明定的遊戲規則，何來減稅？ 面對台灣經濟發展，執政者報喜不報憂，反而令人擔心。如果政府繼續以數據盛世自我催眠，無視富裕中的貧窮，那麼這座韌性之島，終將在分配不均的內耗中失去韌性。

更多品觀點報導

中共圍台管碧玲竟在設宴 賴政府抗中保台只是口號？

台股再創新高29363！2026年首日上漲386點 台積電衝上1585

