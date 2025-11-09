數據看高雄 賴瑞隆最穩、林岱樺聲量雙刃劍

▲民進黨高雄市長初選呈現麻花捲，吳靜怡分析大數據評賴瑞隆最穩、邱議瑩最暖，林岱樺聲量成雙刃劍，而許智傑需曝光度。（圖／翻攝自高雄市府官網）

[NOWnews今日新聞] 民進黨高雄市長初選如火如荼，政治評論員吳靜怡今（9）日發文表示，透過大數據分析，從聲量、情緒、地理與民調綜合來看，賴瑞隆最穩，領先最大、情緒平衡；邱議瑩最暖，基層親和轉化支持；林岱樺聲量雙刃劍，高討論易負面放大；許智傑則需補曝光，在高雄綠盤總體結構穩固的前提之下，誰出線都有機會贏柯志恩。

吳靜怡表示，根據本月起至昨日最新大數據分析，包括聲量趨勢、情緒分布、民調結果與地理支持，可以從客觀數據解析邱議瑩、賴瑞隆、許智傑、林岱樺4位綠營參選人的優勢與挑戰。

數據顯示，綠營整體對柯志恩佔上風，但各人表現迥異，賴瑞隆民調最穩、邱議瑩情緒最暖，林岱樺聲量雖高卻如雙刃劍，許智傑則需強化曝光。

吳靜怡指出，林岱樺以9.1萬聲量遙遙領先，但這個領先卻是「爭議型聲量」，在相關的討論中，負向情緒高達40.6％，正向僅11.7％，顯示她的關注度來自外溢新聞與爭議事件，而非政策認同；賴瑞隆雖聲量略低，卻展現穩定的正向結構，正向討論23.5％、負向31.1％、中立45.4％，這種「低噪音、高信任」的輿情型態，正是中間選民偏好的樣貌。

而邱議瑩則以「暖議題」打出社群回響，青年、社區、服務等關鍵字成為主旋律，正向比達21.3％，在女性候選人中形象分數最高。柯志恩的數據呈現「高熱度低信任」的典型爭議曲線，總體討論達2萬5461則互動，但情緒結構偏冷，正向僅14.9％、負向達39.2％，這類爭議驅動的聲量，與林岱樺的現象相似，在對比式民調下，誰能與柯志恩比拚負面承受度，同時維持正向能量，將成為勝負關鍵。

吳靜怡說，透過地理數據顯示，林岱樺在高雄市搜尋量達49%，顯示其聲量和關注全國擴散，而邱議瑩、賴瑞隆在高雄市各16%，許智傑8%，目前柯志恩在高雄穩定搜尋量達10%左右，顯示藍營需靠綠內耗翻盤，交叉分析，聲量雖然高的林岱樺地理主導性強，但負情緒可能影響高雄在地選民；綠營需要穩定情緒的參選人更適合鞏固南部優勢。

吳靜怡總結，從聲量、情緒、地理與民調綜合，賴瑞隆最穩，領先最大、情緒平衡；邱議瑩最暖，基層親和轉化支持；林岱樺聲量雙刃劍，高討論易負面放大；許智傑則需補曝光，在高雄綠盤總體結構穩固的前提之下，誰出線都有機會贏柯志恩。

