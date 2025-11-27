數據：未涉刑事被拘移民增2000% ICE關押近半數沒涉案

根據政府官方數據顯示，自川普第二任期於1月就任以來，遭到移民及海關執法局(ICE)逮捕並關押在聯邦拘留中心、無犯罪紀錄的拘留者數量，已增加超過2000% 。

哥倫比亞廣播公司新聞(CBS News)報導，這份數據是由ICE依國會要求、基於資訊透明義務對外公布，清楚說明川普政府大規模遣返行動的廣泛範圍。從數據可發現，截至11月16日，ICE在全美各拘留設施關押6萬5135人，這是該單位九一一恐怖襲擊後於2003年成立以來，公開報告的最高人數。哥倫比亞廣播公司新聞本月稍早曾率先援引內部數據，報導拘留人數創新高。

官方數據顯示，截至11月16日，被ICE拘留的移民中，有3萬986人(占48%)在美國沒有任何刑事指控或定罪，僅因違反移民法的「民事法律」而被拘留，ICE將此類人士稱為「移民違規者」(immigration violators)。

刑事定罪的拘留者占總數約26%，即1萬7171人。數據並顯示，另有1萬6978人(26%)面臨刑事指控。雖然所有3類拘留者，包括移民違規者、有刑事指控者和有刑事定罪者在川普第二任期內都有所成長，但官方數據顯示，增幅最迅速、最明顯的正是「無犯罪紀錄者」。這些數據凸顯，盡管川普政府宣稱遣返行動將鎖定所謂「最惡劣的犯罪者」，但在實際執行上，被大規模抓進拘留體系的愈來愈多是「沒有任何犯罪紀錄、僅被指控非法居留」的移民。

國土安全部發言人麥克拉夫林(Tricia McLaughlin)在聲明中解釋，政府的執法對象是「最惡劣的犯罪非法移民，其中包括殺人犯、強暴犯、幫派成員、戀童癖者與恐怖分子。」她並稱ICE逮捕的對象中，70%曾有刑事指控或定罪，不過，未說明該比率涵蓋的時間範圍，也未提供支持該說法的分類數據。

她同時提到，被列為沒有犯罪紀錄的拘留者可能在美國境外有逮捕令或犯罪紀錄，或者可能對國家安全構成威脅，但國土安全部尚未公布數據，說明有多少人屬於這些類別。

