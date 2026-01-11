數日來致命衝突後 最後一批庫德族戰士撤離阿勒坡

根據敘利亞國營電視台(Ekhbariya)報導，在經過數天來的致命衝突後，隨著各方達成一項准許撤離的停火協議，最後一批庫德族(Kurdish)領軍的敘利亞民主力量(Syrian Democratic Forces, SDF)武裝部隊，已經在10日離開了敘利亞城市阿勒坡(Aleppo)。

此舉標示著庫德族部隊撤離他們自從敘利亞戰爭2011年開始以來就一直佔領的阿勒坡據點。庫德族仍持續在敘利亞東北部的大片半自治區運作。

廣告 廣告

敘利亞民主力量指揮官阿布迪(Mazloum Abdi)在X發文說，各方透過國際調停已就停火、以及平民與武裝人員從阿勒坡的阿什拉菲耶(Ashrafiyah)和謝赫馬克蘇德(Sheikh Maksoud)安全撤離到敘利亞北部與東部達成共識。

阿勒坡的暴力衝突加劇了敘利亞的主要分裂之一。敘利亞總統夏拉(Ahmed al-Sharaa)要在14年的戰爭後實現全國統一的承諾，已面臨庫德族部隊的阻力，他們對夏拉領導的伊斯蘭主義政府保持警戒。

美國和其他世界大國本週稍早對達成停火表示歡迎，但庫德族部隊拒絕依據這項協議撤離謝赫馬克蘇德的最後據點。敘利亞軍隊則表示將展開地面行動來掃蕩庫德族部隊，並在10日於這個地區進行徹底搜查。

美國的敘利亞問題特使巴瑞克(Tom Barrack)10日表示，他已在大馬士革和夏拉會面，並呼籲各方「保持最大程度的自制，立即停止敵對行動並恢復對話」。他表示，美國國務卿盧比歐(Marco Rubio)的團隊已準備好進行調停。 (編輯:柳向華)