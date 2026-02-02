數月拼圖慘遭貓咪擊落！女子「準備收尾」竟發現令人崩潰一幕

火報記者 洪瑜蓉 / 綜合報導

國外日前發生一起既好笑又崩潰的寵物故事，一名女子歷時數月拼好的千片拼圖，在即將完工之際慘遭「貓為意外」，成品一夕之間散落滿地，原本只差最後收尾的作品，卻在回家開門的瞬間宣告重來，讓她感到哭笑不得。

據了解，該名女子先前購入一組多達1000片的拼圖，因為拼圖工程量龐大，她並未急著完成，而是每天趁著空閒時間慢慢推進，偶爾想到就拼幾片，斷斷續續花了好幾個月，才終於看到接近成果，眼看只剩下少數空缺，她滿心期待下班回家後能正式收尾，為這段長期工程畫下句點。

廣告 廣告

女子回家一打開門，映入眼簾的卻是拼圖碎片四散一地，原本整齊排列的畫面蕩然無存

(示意圖/Unsplash)

為了避免干擾，她還特地將幾乎完成的拼圖，放在貓咪平時不會靠近的櫃子上，自認已經做好萬全準備，然而事與願違，女子當天回家一打開門，映入眼簾的卻是拼圖碎片四散一地，原本整齊排列的畫面蕩然無存，雖然貓咪並未出現在畫面中，但現場狀況已經足以說明一切，彷彿在無聲地宣告「重來一次吧」。

這起事件曝光後，立刻引發網友熱烈討論，許多人紛紛留言表示「完全不意外」、「貓咪就是看不慣主人太順利」、「這就是養貓的命運」，也有不少鏟屎官分享類似經驗，感嘆只要家中有貓，任何需要耐心完成的事情都會充滿變數。