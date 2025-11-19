數泓科前3季毛利率持穩 整體營運展現韌性
【記者柯安聰台北報導】數位手工具研發製造大廠數泓科（6855）公告114前3季財報，營收4.76億元，年增4.40%；毛利率49.95%，年增0.57%；營益率35.83%，年增2.74%，稅後純益1.12億元，年減29.16%，每股純益4.81元。公司表示，每股純益減少主要受匯兌損失影響，關稅影響則較輕微，其中，專業市場依然強勁，但DIY市場因美國通膨而較為趨緩，整體營運仍展現韌性。
10月營收0.44億元，月增6.21%，年減11.98%，累計前10月營收5.21億元，年增2.96%，主要係今年下半年美國客戶因川普關稅而有延後訂單情形所致。
全年營收展望，非美市場全面成長、美國市場專業產品亦全面成長，美國DIY市場則較為趨緩，但因客戶庫存相對較低，預期營運已脫離谷底，持續向上。
數泓科近年積極搶進半導體產業，全力發展智慧製造、設備維修與保養系統，可望為營運帶來新的成長動能。
數泓科表示，受惠全球智慧製造應用，市場滲透率將持續提升，加上半導體設備應用可望發酵，公司展望未來將以穩健動能邁向全新高度，持續觀察美國關稅政策與匯率變化，並審慎樂觀看待未來的機器人、AI、車用、智慧醫療等潛在市場需求。（自立電子報2025/11/19）
