數發部做了一個「無感的政績」！揭普發一萬「黑、白名單策略」
記者李鴻典／台北報導
你的普發現金一萬元領了沒？數發部長林宜敬今（30）天表示，這次的《普發現金一萬》作業，也並沒有像之前一些人所預測的，出現大量的詐騙。他透露，其實背後是數發部做了一個「無感的政績」。
林宜敬撰文寫下【一個無感的政績】，他說，普發現金一萬的作業自今年11月5日啟動以來，到昨天12月29日截止，已經有超過90%的國人上網登記或是領取，過程算是相當平順。
林宜敬提到，數發部在這次《普發現金一萬》的作業當中，負責的是（1）資訊系統的建置，以及（2）防詐。而我們之所以能在這麼短的時間內完成系統建置，主要是我們已經將前年《普發現金六千》的資訊系統模組化、標準化，透過「以參數設定取代客製化」(Configuration instead of Customization)的方式，不但縮短了建置與測試的時間，同時也提高了系統的品質。
林宜敬說，這次的《普發現金一萬》作業，也並沒有像之前一些人所預測的，出現大量的詐騙。這主要是採取了兩個策略：
第一個策略是「只此一家，別無分號」。
我們跟財政部等各部會溝通協調，將所有《普發現金一萬》的登記與查詢作業都集中在同一個網站，同時擴大宣傳，告訴所有的民眾，不要輕易相信任何其他網站的訊息。所有的登記與資料查詢，都只能在《普發現金一萬》的官網進行。
這是我們的「白名單策略」，我們縮小了我們的防守範圍。
第二個策略是主動防堵。
我們事先將各種將看起來像是官網<10000.gov.tw>的其他網址都登記下來，像是 <10000.gov.com>、 、<1oooo.gov.com >等等。先下手為強，避免這些網址落入詐騙集團的手中。
此外，我們同時採用科技的手段，不斷地在網際網路上自動搜索巡檢，一旦發現可疑的網站，就馬上去檢查確認，然後封鎖。
「這是我們的『黑名單策略』，避免民眾接觸到詐騙訊息。」林宜敬表示，前一陣子有朋友好心提醒他，說數發部要多做一些「民眾有感的政績」。「我非常感謝他們的提醒，但是我也回他們說：『我完全同意，可是有時候我們數發部將政府的資訊作業做得很順暢，做到民眾幾乎沒有發現我們的存在，甚至無感，其實就是我們的重要政績。』在此特別感謝數發部數位政府司的同仁們。」
