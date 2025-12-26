數發部公布最新網路詐騙名人榜 黃仁勳排第一、「她」最常背黑鍋

數發部發布「網路詐騙通報查詢網」最新週快訊，輝達執行長黃仁勳列本週被偽冒的高風險熱點名人。

數位發展部今（26）日發布「網路詐騙通報查詢網」最新週快訊（統計區間12月14日至20日），整體詐騙通報量持續下降，但假優惠廣告、冒用名人等詐騙手法仍然活躍。本週被偽冒的高風險熱點名人包括：黃仁勳、李蜀芳、歐弘毅等。

數發部自113年9月30日建置「網路詐騙通報查詢網」，作為民眾通報疑似詐騙訊息的平台，截至114年12月20日，累計已接獲超過51萬則疑似詐騙訊息，其中經審核確認為詐騙並通報下架之件數高達24.8萬件，並已依「詐欺犯罪危害防制條例」，通報 Meta、Google、LINE、TikTok等平台進行下架處置。

根據本週通報統計，平台共接獲1萬1269件疑似詐騙訊息，經審查後確認 5805件為詐騙，較前一週下降19.85%。

依平台別分析，詐騙主要仍集中在Meta相關平台，占比高達82.75%，件數較上週減少22.71%；其次為詐騙網站，占比14.20%，件數亦下降11.21%。其他平台占比相對較低，LINE為1.33%（77 件）、TikTok為1.38%（80 件）、Google則為 0.28%（16 件）。

在涉及詐欺的網路廣告態樣方面，本週通報案件前三大類型依序為「產品服務類」詐騙，占 29.09%，較上週下降14.75%；「身分冒充類」占25.87%，下降15.15%；「意外之財類」占25.03%，降幅最大，較上週大減39.75%。

數發部指出，本週觀察到的高風險關鍵字以「特價」、「免運」最為常見，詐騙廣告常透過這類誘因，引導民眾點擊不明的一頁式釣魚網站。此外，投資詐騙仍以偽冒名人為主要手段，本週被偽冒的高風險熱點名人包括：黃仁勳、李蜀芳、歐弘毅等。

此外，官方也特別提醒，本週發現有假網站冒用「綠界科技官方網站」名義進行詐騙，呼籲民眾務必至公司官方網站查詢，避免點擊來路不明的連結。

數位發展部強調，詐騙廣告經常以「限時」、「優惠」等話術製造緊迫感，民眾應保持高度警覺，若發現疑似詐騙訊息，請善用數發部「網路詐騙通報查詢網」APP查詢可疑訊息，降低詐騙擴散風險。