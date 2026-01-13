數發部公布「數位近用調查」報告 家戶連網率、個人上網率雙創新高

數發部週二公布「數位近用調查」報告，台灣家戶連網率、個人上網率雙創新高。資料照



數位發展部今日（1/13）公布「114年數位近用調查報告」，結果顯示台灣整體數位化程度持續深化，去年「家戶連網率」達93.4%、「個人上網率」達90.3%，雙雙創下歷史新高。調查指出，國人不僅依賴網路進行通訊與娛樂，網路銀行與雲端服務的使用率亦突破五成，顯示數位科技已全面且深度融入民眾日常生活。

數發部說明，自109年以來，台灣個人上網率呈現穩定成長趨勢，至114年家戶連網率與個人上網率皆創新高。就網路使用行為而言，12歲以上網路族群於最近三個月中，最常接觸的網路活動類型仍以即時通訊（97.2%）與網路影音娛樂（91.2%）為主，與113年調查結果相近。此外，使用率超過五成的數位活動尚包括查詢商品或服務資訊（69.6%）、線上閱讀（68.5%）、網路銀行（59.8%）及雲端空間使用（54.8%），顯示數位工具已廣泛應用於生活與金融服務等多元場域。

值得關注的是，民眾透過維基百科查詢資訊的使用率為46.9%，較113年調查下降3.4%。數發部分析，此現象可能反映AI時代來臨後，民眾獲取資訊的途徑正發生轉變，抑或是娛樂與即時通訊活動分散了傳統搜尋需求，將成為未來數位研究的觀察重點。

數發部表示，此項調查是為掌握國人數位近用現況及發展趨勢，作為政府施政規畫、檢討當前資源配置的重要依據，調查內容涵蓋「ICT近用、使用與素養」、「居住」、「教育與技能」。除呈現整體數位近用現況，亦從性別及居住地區等面向，評估各類族群在數位近用機會上的差異，以期進一步提升民眾福祉，促進數位發展的均衡與包容。

數發部指出，本次調查以全台22縣市、12歲以上民眾為對象，透過市話與行動電話方式進行問卷訪查，最新一輪調查期間為114年5月至7月，共蒐集有效樣本15,142份，平均抽樣誤差為正負0.8%。

